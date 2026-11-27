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Anfield se prépare à un été de changements sans précédent. L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, compte remanier l’effectif pour lui donner une nouvelle identité tactique. Alors que l’avenir de neuf joueurs de l’équipe première pourrait être en jeu, la direction a désigné Ronald Araujo comme la pièce maîtresse de sa refonte défensive.

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Araujo au cœur du projet défensif d’Iraola

Liverpool se prépare à un important remaniement de son effectif sous la direction d’Iraola. Le défenseur uruguayen Araujo s’impose comme la cible prioritaire pour former l’ossature d’une défense renouvelée. Actuellement prêté par Barcelone, le défenseur central est rapidement devenu l’un des favoris des supporters à Liverpool. Sa puissance physique et sa capacité d’adaptation tactique ont impressionné la direction du club.

Liverpool dispose d’une option pour le recruter définitivement moyennant environ 47 millions de livres sterling, une somme que le club semble de plus en plus disposé à débourser au vu de la facilité avec laquelle il s’est adapté aux exigences du football anglais.

L’incertitude croissante autour des défenseurs déjà en place à Liverpool rend d’autant plus urgente la décision de conserver Araujo définitivement. Le capitaine du club, Virgil van Dijk, entre dans les derniers mois de son contrat actuel et, malgré son souhait de rester à Anfield, il n’a toujours pas reçu d’offre officielle de prolongation de la part du club.

Cette impasse a alerté plusieurs poids lourds européens. L’AC Milan suivrait notamment de près la situation du Néerlandais, qui pourrait devenir libre cet été. Un tel départ marquerait la fin définitive d’un âge d’or pour le club, selon le Daily Mail.

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L’incertitude plane sur des joueurs de longue date et des recrues récentes

Van Dijk n’est pas le seul défenseur susceptible de partir : Joe Gomez semble lui aussi se diriger vers la sortie après plus d’une décennie au club. Présent à Liverpool depuis 12 ans, le défenseur polyvalent ne devrait pas prolonger son séjour alors que son contrat approche de son terme.

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La situation de Kostas Tsimikas, dont le contrat expire également cet été, complique encore les perspectives en défense, tandis que Jeremie Frimpong suscite un vif intérêt en Saudi Pro League. Alisson Becker approche lui aussi de la fin de son contrat, même si le gardien brésilien négocie actuellement une prolongation avec le club.

Iraola cherche également des solutions plus larges aux préoccupations grandissantes sur les côtés. Selon certaines informations, le club cherche activement à recruter un meilleur arrière gauche pour renforcer la concurrence et la qualité à ce poste. Si les responsables du recrutement ont étudié plusieurs pistes, la priorité reste de bâtir un effectif capable d’appliquer le système à haute intensité d’Iraola.

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Des tensions au milieu et des départs attendus dès janvier

Des tensions apparaissent aussi au milieu de terrain, où Alexis Mac Allister a exprimé sa frustration quant à sa situation contractuelle. Le champion du monde argentin, dont le contrat actuel court jusqu’à la fin de la saison 2027, a reconnu publiquement sa déception face à l’absence d’avancée concernant une éventuelle prolongation.

Dans une déclaration franche faite en septembre, le milieu de terrain a fait part de ce qu’il ressentait au sujet des négociations : « Ça me rend triste qu’ils ne m’aient pas proposé de prolongation. » Cet aveu public complique les efforts du club pour préserver l’harmonie pendant cette période de profonds changements structurels.

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Si certaines décisions attendront l’été, Iraola devrait alléger son effectif dès le mercato de janvier. Wataru Endo et Federico Chiesa n’ont pas réussi à se faire une place significative sous les ordres de l’entraîneur espagnol : Endo peine à obtenir du temps de jeu, tandis que Chiesa n’a disputé que deux minutes en compétition officielle. L’attaquant italien suscite déjà l’intérêt de plusieurs clubs de Serie A désireux de le faire revenir dans son pays.