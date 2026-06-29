Pas de penalty : MUNDIAL et Sad Boyz lancent un t-shirt en édition limitée tandis qu’un nouveau documentaire revient sur le jour le plus triste du football mexicain

« No era penal ». Trois mots, une blessure, douze ans de traumatisme pour le football mexicain. Aujourd’hui, MUNDIAL Magazine et Sad Boyz Clothing transforment la plus grande déception de l’histoire de « El Tri » en Coupe du monde en une collection en édition limitée, lancée en parallèle d’un nouveau documentaire de MUNDIAL Films explorant l’âme, la douleur et la fierté de la culture footballistique mexicaine.

Le t-shirt exclusif MUNDIAL x Sad Boyz « No Era Penal » est désormais disponible dans la boutique de produits dérivés de MUNDIAL Magazine, en commémoration de l’anniversaire de l’inoubliable match du Mexique contre les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2014.

Il y a les défaites footballistiques, et puis il y a les blessures nationales. Pour le Mexique, peu de plaies sont plus profondes que celle infligée lors du huitième de finale de la Coupe du monde 2014 contre les Pays-Bas, alors qu’El Tri était à quelques minutes d’une victoire historique avant que l’égalisation de Wesley Sneijder et le penalty controversé d’Arjen Robben dans le temps additionnel ne changent tout.





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Klaas-Jan Huntelaar transforme la sentence, le Mexique rentre à la maison, et une phrase entre dans l’histoire du football : « No era penal ». Ce n’était pas un penalty.

Douze ans plus tard, ces trois mots sont bien plus qu’une simple réclamation : ils incarnent la mémoire collective du football mexicain, symbolisant le chagrin, la résilience et la passion inébranlable des générations d’aficionados d’El Tri. On les crie, on en plaisante, on en débat et on les pleure. Ils sont à la fois protestation, chute de blague et identité.

Aujourd’hui, MUNDIAL s’est associé à Sad Boyz Clothing, la marque de mode fondée par Junior H, pour revisiter l’un des moments culturels marquants du football mexicain moderne avec un t-shirt commémoratif créé sous la devise : « Pour ceux qui portent leur douleur avec fierté. »

Ce tee-shirt noir marie iconographie gothique et codes visuels du football mexicain, transformant l’un des souvenirs les plus poignants du ballon rond en un hommage à porter. Sur la poitrine, un squelette accompagne la phrase « No Era Penal » et la date « 6.29.14 », qui scelle à jamais l’effondrement du rêve mexicain d’atteindre les quarts de finale. Au dos, une inscription en lettres gothiques proclame : « En mémoire du jour le plus triste, Mexique contre Pays-Bas. »

Un deuil transformé en streetwear.

Cette collection est lancée en parallèle de « No Era Penal », un nouveau court-métrage documentaire de MUNDIAL Films réalisé par Grant Best, cinéaste lauréat d’un BAFTA et d’un Sports Emmy Award. Plutôt que de simplement raviver la polémique, le film explore comment un simple après-midi a transcendé le coup de sifflet final pour s’inscrire dans l’identité footballistique du Mexique.

Le documentaire réunit l’attaquant Raúl Jiménez, l’ex-sélectionneur Miguel Herrera, la légende du catch Rey Mysterio, le cofondateur de Sad Boyz Alex Esquivel et la journaliste Alana Meraz, offrant un regard croisé sur un épisode toujours présent dans la mémoire du football mexicain.

Le film a été tourné dans le cadre de la campagne mexicaine pour la Coupe du monde 2026 et comprend des interviews de supporters devant l’Estadio Azteca, récemment rénové – l’un des grands temples du football et le seul stade à avoir accueilli les triomphes en Coupe du monde de Pelé et de Diego Maradona.









Ce cadre compte. Le Mexique ne possède pas seulement une histoire en Coupe du monde ; il y a aussi ses racines. Le pays a accueilli la compétition en 1970 et en 1986, deux éditions qui ont contribué à forger la mythologie de l’épreuve. Mais pour « El Tri », l’histoire moderne de la Coupe du monde s’est trop souvent arrêtée au même stade : le quatrième match.

Depuis son quart de finale à domicile en 1986, l’équipe a buté à plusieurs reprises sur ce fameux quatrième match à élimination directe. « No Era Penal » incarne cette frustration : le moment où la foi, l’identité et la déception se sont heurtés.

« Alors que les États-Unis occupent une grande partie des débats dans les médias grand public consacrés au football, nous avons voulu raconter l’histoire d’un pays qui possède de véritables racines dans la Coupe du monde », déclare Asad Raza, rédacteur en chef de MUNDIAL. « Célébrer sa culture, mais aussi montrer comment cette culture et cette solidarité ont permis à la nation de vivre une catharsis après un moment qui a marqué le football mexicain – et que le pays cherche à dépasser lors de ce tournoi. »

Cette tension irrigue le film et la campagne publicitaire. *No Era Penal* ne se contente pas de revenir sur le passé : il montre comment les supporters portent leur douleur, la transforment en identité et finissent peut-être par s’en libérer.





Le Mexique aura l’occasion de réécrire son histoire lors de la Coupe du monde 2026, alors qu’El Tri affrontera l’Équateur mardi soir. Une victoire lui permettrait de franchir enfin le cap du quatrième match pour la première fois depuis 1986 et offrirait aux supporters mexicains la catharsis qu’ils attendent depuis quatre décennies.

D’ici là, la plaie demeure vive. Mais MUNDIAL et Sad Boyz ont trouvé le moyen de la porter avec fierté.

« No Era Penal » est d’ores et déjà disponible sur les plateformes numériques de MUNDIAL et sera également projeté lors du festival de football et de culture « House of GOAL », organisé par Footballco à Industry City (Brooklyn) du 3 au 17 juillet.