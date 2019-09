Pas de Messi, pas de problème: Ter Stegen, l'autre sauveur de Barcelone, arrête et crée des buts!

L'Allemand a réalisé un arrêt sensationnel pour maintenir le Barça dans le match avant d'offrir une passe décisive à Luis Suarez.

Même dans un sport réputé pour ses crises gênantes, la menace d'Uli Hoeness d'empêcher les joueurs du de jouer pour l' doit être l'une des plus ridicules.



Le président du club bavarois a envisagé de prendre une mesure aussi radicale à cause des informations selon lesquelles Marc-André ter Stegen pourrait remplacer son bien-aimé Manuel Neuer en tant que gardien titulaire de l'équipe nationale.



"Nous n'accepterions jamais ça" a assuré Hoeness. Il ne peut y avoir beaucoup d'autres personnes dans le football aujourd'hui qui auraient un problème avec le fait que Ter-Stegen soit classé au-dessus de son compatriote. Il est évident que ceux qui suivent la auraient du mal à trouver un meilleur gardien que le N ° 1 de Barcelone.

Sondage - Selon vous, le début de saison d'Eden Hazard avec le Real Madrid est-il inquiétant ?​



Ter Stegen ne fait peut-être pas la Une des journaux - il n'est pas facile de voler la vedette dans une équipe de stars dirigée par Lionel Messi - mais l'Allemand s'est souvent porté à la rescousse des Blaugrana au cours des cinq dernières années.



Il a de nouveau participé à la victoire 2-0 à samedi et cette fois-ci il n'y avait pas de Messi. Ansu Fati n'était pas présent, le jeune homme étant également forfait en raison d'une blessure. Ter Stegen a maintenu la parité lorsque les hôtes ont exercé des pressions sur le Barça en première période, réalisant un magnifique arrêt en tête-à-tête contre Angel Rodriguez.



Ensuite, à peine quatre minutes avant la pause, Ter Stegen a décollé de son but pour éliminer un danger - tel que le gardien-balayeur attentif et confiant qu'il est - avant de jouer un ballon sublime sur lequel Suarez a marqué. Ce faisant, l'Allemand est devenu le premier gardien de but de Barcelone à offrir une passe décisive en au 21ème siècle.



Il a rappelé à tous qu'il n'y avait pas beaucoup de meilleurs gardiens de but dans le monde à l'heure actuelle - et certainement pas en Allemagne ...