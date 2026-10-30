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FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images
Yosua Arya
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« Pas de favoris ! » : l’entraîneur de l’Inter, Cristian Chivu, adresse un avertissement musclé à l’AC Milan de Ruben Amorim avant le derby

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Cristian Chivu a appelé ses joueurs de l’Inter à redoubler de sacrifices avant le derby très attendu face au Milan de Ruben Amorim. L’entraîneur assure qu’aucune équipe n’est clairement favorite, même si la sienne espère mettre fin à une série de mauvais résultats contre son grand rival milanais.

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L’Inter se prépare au choc contre l’AC Milan

Après une victoire sans difficulté 2-0 face à Venezia, l’Inter se prépare pour un derby milanais très attendu le 31 octobre. L’équipe de Chivu devra relever un défi de taille face à l’AC Milan, entraîné par Amorim. Cette rencontre intervient à un moment crucial du calendrier de Serie A, alors que les deux clubs cherchent à affirmer leur suprématie dans la ville.

Chivu revient sur les difficultés récentes de l’Inter dans le derby

L’Inter aborde ce match avec la ferme intention de mettre fin à sa mauvaise série face à son grand rival. Le club n’a remporté aucune de ses six ou sept dernières confrontations avec l’AC Milan.

« Nous connaissons la qualité de l’AC Milan et nous devons être prêts », a reconnu Chivu, cité par Gianluca Di Marzio. « Nous devons aborder cette rencontre comme n’importe quel autre match de championnat, sans regarder le classement ni nous concentrer sur des facteurs extérieurs. Nous devons montrer notre meilleur visage. Si l’Inter n’a pas remporté un derby en six ou sept confrontations, il faut se poser des questions. Nous avons besoin d’équilibre et d’une grande motivation ; il faudra faire un peu plus de sacrifices que lors des autres matches. »

Chivu relativise la pression autour du derby

Malgré l’importance de cette rivalité, Chivu a tenu à rappeler à ses joueurs que la saison est longue. Il a souligné que le résultat d’un derby disputé en début de saison ne détermine pas nécessairement le classement final.

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« L’histoire nous enseigne que le derby n’est pas nécessairement décisif, a-t-il ajouté. L’an dernier, l’AC Milan nous a battus, mais a ensuite perdu contre la Lazio ; ce qui compte, c’est de prendre les matches les uns après les autres et ce que l’on apporte sur l’ensemble de la saison. Nous n’en sommes qu’à la dixième journée. Évidemment, c’est un derby et de nombreux facteurs entrent en jeu, mais il vaut autant que n’importe quel autre match. »

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« Il n’y a pas de favori dans un derby ; la fierté y joue un rôle important. Tout le monde ressent la pression. Nous savons ce que signifie gagner ou perdre un tel match, mais, au bout du compte, il ne faut pas trop y réfléchir. »

L’Inter veut conserver la tête du classement

L’Inter occupe actuellement la tête du classement et reste invaincu après ses neuf matches de Serie A. Le club a récolté 25 points, soit sept de plus que l’AC Milan, cinquième.