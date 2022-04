Pas de Cristiano Ronaldo ni de Maguire ? Comment le Manchester United de Ten Hag pourrait jouer

Après avoir accéléré son processus de recrutement ces dernières semaines, Manchester United est sur le point de prendre une décision quant au choix de son prochain manager. L'actuel entraîneur de l'Ajax, Erik ten Hag, semble prêt à prendre les rênes d'Old Trafford, après avoir impressionné lors de son entretien et s'être imposé comme le candidat idéal.

Bien que les sources du club insistent sur le fait qu'il serait "prématuré" de dire que l'affaire est conclue, les deux parties sont indéniablement proches d'un accord, le Néerlandais devant devenir le cinquième manager permanent de United depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013. Alors, pourquoi Ten Hag ? Qu'offre-t-il ? Quel type d'approche tactique mettra-t-il en place à Old Trafford ? Et quel effet sa nomination aura-t-elle sur les objectifs de transfert du club ?

Une approche tactique proche de Rangnick

En ce qui concerne sa formation préférée, Ten Hag a utilisé un 4-4-2 (avec un losange au milieu de terrain) pendant les premières années de sa carrière d'entraîneur avant de passer à un 4-3-3. Aujourd'hui, il préfère le 4-2-3-1, qui sera évidemment familier à l'équipe actuelle de United, puisqu'il s'agit du même système que celui utilisé par l'ancien entraîneur Ole Gunnar Solskjaer et celui que le manager intérimaire Rangnick a également choisi tardivement.

En outre, tout comme Rangnick, Ten Hag aime que ses équipes pratiquent un football énergique, axé sur la possession du ballon, avec des joueurs qui exercent un pressing frontal. Cependant, Rangnick n'a pas été en mesure de mettre pleinement en œuvre ce style au cours de ses quatre mois au club, l'entraîneur allemand remettant en question le niveau de forme de son équipe.

Getty

Il est certain que les joueurs n'ont pas semblé physiquement capables de supporter le genre de pressing implacable que Rangnick exige pendant 90 minutes complètes, n'ayant jamais joué de la sorte sous Solskjaer. Pour qu'une telle approche intensive fonctionne, Ten Hag doit améliorer le niveau d'endurance de ses joueurs et les amener à jouer avec plus d'engagement et de dynamisme. Ce sera plus facile à dire qu'à faire, car certains joueurs ont critiqué les séances d'entraînement de Rangnick et de son staff.

Mais ces critiques n'auront aucun endroit où se cacher si Ten Hag arrive. Les joueurs qui ont déjà travaillé avec le Néerlandais ont remarqué sa planification méticuleuse de chaque séance. On dit qu'il est très attaché à l'analyse vidéo et qu'il arrête soudainement les séances si un joueur n'est pas en position. Ten Hag sera au moins encouragé par le fait que Rangnick a déjà fait comprendre au conseil d'administration que Manchester United doit recruter plus de joueurs ayant le physique et l'agressivité nécessaires pour jouer ce type de football.

Un remaniement au sein de l'effectif

GOAL comprend que le club est déjà en train d'établir des listes de cibles de transfert pour chacun de leurs postes prioritaires, et que ces noms seront ensuite présentés au nouveau manager, qui sera le facteur décisif dans le choix des joueurs qui seront signés. On pense également que le prochain entraîneur sera en mesure de présenter ses propres cibles au conseil d'administration.

Le temps est évidemment un facteur essentiel, c'est pourquoi le club est si désireux de mettre en place un nouvel entraîneur le plus tôt possible, afin de commencer à façonner l'équipe pour la saison prochaine aussi vite que possible. Mais quels sont les membres de l'équipe actuelle qui conviendraient déjà au style de jeu préféré de Ten Hag ?

Getty

Fred, Bruno Fernandes, Jadon Sancho et Scott McTominay sont les joueurs qui pressent le plus, ils ne devraient donc avoir aucun problème à s'adapter. Paul Pogba est également bien placé, mais il devrait partir à l'expiration de son contrat cet été. Le pressing est également un élément clé du jeu de Donny van de Beek, et si Ten Hag venait à prendre la relève à Manchester United, le milieu de terrain néerlandais, actuellement prêté à Everton, serait probablement accueilli à bras ouverts par son ancien entraîneur à Old Trafford.

Quid de Cristiano Ronaldo ?

En revanche, les anciens membres de l'équipe seront probablement jugés de trop. Juan Mata et Edinson Cavani sont tous deux en fin de contrat cet été et prêts à partir, tandis que Nemanja Matic, à 33 ans, ne devrait pas faire partie du projet de reconstruction. Mais qu'en est-il de Cristiano Ronaldo ? Il ne presse pas comme Ten Hag l'exige, mais il a été le meilleur buteur du club toutes compétitions confondues cette saison. Il faudra donc prendre une décision importante pour savoir s'il est possible de faire de la place pour la prolifique superstar portugaise dans la nouvelle configuration.

Il ne faut pas oublier non plus qu'un nouvel attaquant figure en bonne place sur la liste des priorités de Manchester United cet été, avec un intérêt particulier pour Harry Kane de Tottenham. Le prochain entraîneur devra également faire un choix concernant Marcus Rashford, qui a connu de terribles difficultés cette saison. Pourtant, Ten Hag a relancé la carrière de Sebastien Haller après que l'avant-centre ait connu une période difficile à West Ham, alors peut-être pourrait-il faire de même pour Rashford.

Un renfort par ligne attendu

Bien sûr, l'un des éléments clés du succès de l'Ajax est sa capacité à se déplacer rapidement dans les transitions, mais Manchester United est gêné à cet égard par la composition de son milieu de terrain. Par conséquent, le club espère également signer un milieu de terrain de classe mondiale pour la campagne 2022-23, et Declan Rice de West Ham est son premier choix.

Getty

Cependant, il ne sera pas facile de trouver un accord avec West Ham, le manager David Moyes insistant sur le fait qu'il faudrait une offre de plus de 200 millions d'euros pour convaincre les Londoniens de se séparer de leur bien le plus précieux. Il est peu probable que Manchester United puisse payer un prix aussi exorbitant, mais le club devra trouver un milieu de terrain capable d'enchaîner les actions s'il veut recommencer à rivaliser avec les meilleures équipes du monde pour les grands honneurs.

Place aux jeunes

Il y a également des problèmes en défense, d'autant plus que l'approche de Ten Hag nécessite des latéraux offensifs efficaces, ce qui pourrait poser des problèmes à Aaron Wan-Bissaka, qui a du mal à aller de l'avant. Luke Shaw est évidemment beaucoup plus performant sur le plan offensif, mais l'Anglais devra améliorer considérablement sa forme s'il veut conserver sa place de titulaire la saison prochaine. Ten Hag devra également choisir un partenaire régulier pour le défenseur central Raphael Varane, Victor Lindelof et Eric Bailly étant plus à l'aise avec le ballon que le capitaine Harry Maguire, dont les performances ont été critiquées à plusieurs reprises cette saison.

Ne vous y trompez pas : il pourrait y avoir des pertes importantes si Ten Hag prend le pouvoir, notamment en raison de sa volonté de miser sur la jeunesse, ce qui correspond parfaitement aux traditions de Manchester United. Alors, quels jeunes pourraient en profiter ? Eh bien, pour commencer, James Garner a brillé lors de son prêt à Nottingham Forest, Anthony Elanga a montré qu'il méritait sa place dans l'équipe première sous Rangnick. Il y a beaucoup d'autres talents passionnants au sein des équipes de moins de 23 ans et des équipes de jeunes qui pourraient s'adapter à la tactique de Ten Hag, mais il n'y a aucun doute sur le fait qu'un remaniement majeur de l'équipe est nécessaire.