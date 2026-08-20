Pas de choc entre les grands : les résultats du tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe du Roi dévoilés

La Fédération saoudienne de football a levé le voile sur les résultats du tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, pour la saison en cours 2026-2027.

« La plus prestigieuse des coupes » avait débuté par les seizièmes de finale, disputés au cours des trois derniers jours, qui ont abouti à la qualification de 11 équipes de la Roshn Saudi League pour les huitièmes de finale, contre 5 équipes de la deuxième division.

Parmi les cinq équipes qualifiées de la deuxième division, deux affronteront les deux clubs de la ville de Djeddah, Al-Ahli et Al-Ittihad ; il s'agit respectivement d'Al-Ula et d'Al-Jabalain.

De son côté, Al-Hilal, tenant du titre, jouera contre Al-Hazm, tandis qu'Al-Nassr aura rendez-vous avec Al-Kholood, finaliste de l'édition précédente.

Dans les autres rencontres, Al-Qadisiyah jouera contre Neom, Al-Taawoun affrontera Al-Wehda, Al-Riyadh se mesurera à Al-Feiha, et Al-Orobah rencontrera Al-Akhdoud.

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Voici les résultats du tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées :