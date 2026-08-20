Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport

Traduit par

Pas de choc entre les grands : les résultats du tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe du Roi dévoilés

King Cup
Al Riyadh vs Al Nasr FC
Al Riyadh
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Al Quadisiya vs Al Ittihad
Al Quadisiya
Al Ittihad
Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Al Ahli vs Abha
Al Ahli
Abha
Arabie saoudite

Al-Hilal réussira-t-il à conserver son titre ?

La Fédération saoudienne de football a levé le voile sur les résultats du tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, pour la saison en cours 2026-2027.

« La plus prestigieuse des coupes » avait débuté par les seizièmes de finale, disputés au cours des trois derniers jours, qui ont abouti à la qualification de 11 équipes de la Roshn Saudi League pour les huitièmes de finale, contre 5 équipes de la deuxième division.

Parmi les cinq équipes qualifiées de la deuxième division, deux affronteront les deux clubs de la ville de Djeddah, Al-Ahli et Al-Ittihad ; il s'agit respectivement d'Al-Ula et d'Al-Jabalain.

Billets des matchs de la Roshn Saudi LeagueAchetez votre billet maintenant !

De son côté, Al-Hilal, tenant du titre, jouera contre Al-Hazm, tandis qu'Al-Nassr aura rendez-vous avec Al-Kholood, finaliste de l'édition précédente.

Dans les autres rencontres, Al-Qadisiyah jouera contre Neom, Al-Taawoun affrontera Al-Wehda, Al-Riyadh se mesurera à Al-Feiha, et Al-Orobah rencontrera Al-Akhdoud.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora

Voici les résultats du tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées :

  • Al-Qadisiyah - Neom
  • Al-Ula - Al-Ahli
  • Al-Taawoun - Al-Wehda                
  • Al-Riyadh - Al-Feiha
  • Al-Hilal - Al-Hazm
  • Al-Nassr - Al-Kholood  
  • Al-Orobah - Al-Akhdoud
  • Al-Jabalain - Al-Ittihad
Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google