Si l’on en croit Bruno Fernandes, Ronaldo aurait mérité un autre départ. « Si Cris veut mettre un terme à sa carrière en sélection, alors il devrait le faire avec une grande fête, et non de cette manière. Car c’est ce qu’il mérite et c’est aussi ce qu’il vaut. Après tout, il est la plus grande icône de notre football et de notre pays », a déclaré la star du milieu de terrain de Manchester United au média B24.

Ronaldo avait quitté prématurément la sélection portugaise mercredi, juste avant le déplacement au Danemark (4-2), dans le cadre de son conflit avec le sélectionneur de la Selecao Jorge Jesus et avait donc manqué le duel de Ligue des nations. Peu après, le champion d’Europe 2016 a annoncé dans un post Instagram qu’il révélerait « en temps voulu » la « vérité sur les raisons de mon départ de l’équipe nationale ». Il a souligné s’être « toujours dévoué de toutes [ses] forces » à l’équipe.

Quelle a été la réaction au départ de Ronaldo ?

L’ampleur qu’a désormais prise le conflit s’est révélée dès le lendemain : l’emblématique numéro 7 de Ronaldo a été attribué à Rafael Leao. Des réactions virulentes ont ensuite également suivi dans l’entourage personnel de la superstar. Sa sœur Elma Aveiro s’en est publiquement prise au sélectionneur. Le présentateur Piers Morgan a été encore plus clair, qualifiant Jesus, 72 ans, de « connard arrogant ».

Entre-temps, un possible rapprochement entre Ronaldo et le sélectionneur semble toutefois se dessiner. Selon des informations des médias portugais, Jesus serait prêt à avoir une discussion de clarification avec la superstar. Le journal A Bola a même évoqué un possible « sommet de la paix ». Selon ces informations, le sélectionneur aurait accepté une tentative de médiation initiée par la fédération portugaise.

Avant le match retour contre la Norvège dimanche à Porto, Jesus s’est montré mesuré au sujet de la situation. « Il ne s’agit pas d’ignorer Cristiano Ronaldo », a souligné le sélectionneur. « Il est un symbole de l’équipe nationale et du Portugal. Après le match, il y aura encore suffisamment de temps pour en parler. »