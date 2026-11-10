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Les responsables de l’arbitrage espagnol ont officiellement soutenu la décision de ne pas expulser le défenseur de Valence Pablo Maffeo après son contact controversé avec Kylian Mbappe lors de la victoire houleuse du Real Madrid à Mestalla. L’incident, survenu alors que la superstar française semblait filer vers le but, a immédiatement provoqué la colère du banc madrilène et dominé les discussions d’après-match.

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Le CTA clarifie sa décision sur l’occasion manifeste de but au Mestalla

Le Comité technique des arbitres (CTA) est sorti de son silence au sujet de l’incident entre Pablo Maffeo et Kylian Mbappe lors du récent déplacement du Real Madrid à Valence. Dans le dernier numéro de son émission d’analyse, « Tiempo de Revisión », l’instance arbitrale est revenue sur le moment où l’ancien joueur de Majorque a percuté Mbappe dans le dos. Alors que le Real Madrid soutenait fermement que le défenseur aurait dû être expulsé pour avoir empêché une occasion manifeste de but, les arbitres maintiennent que la décision prise sur le terrain de ne lui adresser qu’un carton jaune était la bonne. L’analyse confirme que l’arbitre a appliqué correctement les lois du jeu, malgré la forte pression exercée par l’équipe visiteuse.

Dans son analyse, l’instance détaille le déroulement de la faute et la position des joueurs concernés. « L’attaquant et le défenseur disputent un ballon aérien. Maffeo pousse Mbappe dans le dos et le fait tomber », explique le CTA dans sa vidéo, confirmant que la décision initiale de siffler une faute était incontestablement juste. L’instance a toutefois rapidement écarté les demandes de carton rouge, comme le rapporte Sport.

Le comité précise : « L’attaquant n’avait pas le contrôle du ballon. Toutes les conditions d’une occasion manifeste de but n’étaient pas réunies. La poussette empêche une attaque prometteuse. » Cette interprétation repose sur le fait que, même si Mbappe se trouvait dans une position dangereuse, il n’avait pas encore pleinement pris possession du ballon au moment du contact.

L’absence de contrôle du ballon par Mbappe s’avère décisive

La justification de la décision arbitrale tient au moment précis du contact par rapport à la prise de contrôle du ballon par Mbappe. Selon le CTA, le ballon était encore en l’air et arrivait aux pieds du Français. Il n’en avait donc pas le « contrôle » nécessaire pour justifier un carton rouge pour avoir empêché une occasion manifeste de but (DOGSO). Même si Mbappe semblait se présenter seul face à Stole Dimitrievski, ce détail technique lié à la trajectoire du ballon a évité l’expulsion à Maffeo. Le défenseur a ainsi pu rester sur le terrain pendant une première période où il a été très impliqué dans plusieurs accrochages avec les joueurs madrilènes, fidèle à sa réputation de joueur intense.

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Ce tempérament fougueux n’a pas échappé à d’autres joueurs du championnat : Marc Cucurella a récemment décrit son compatriote comme « très intense et un peu fou » en évoquant le style combatif du défenseur. La présence de Maffeo au Mestalla a été une source constante de tensions, et l’incident avec Mbappe n’a été que le point culminant de son implication. Si Valence estimait que la faute elle-même était légère, le verdict du CTA valide la décision intermédiaire de l’arbitre d’accorder un carton jaune et un coup franc direct. Ce coup de pied arrêté a d’ailleurs permis à Federico Valverde d’ouvrir le score pour l’équipe de Carlo Ancelotti, donnant le ton d’une rencontre qui allait se solder par une huitième victoire consécutive pour les champions en titre.

Le Real Madrid domine malgré l’expulsion tardive de Gaya

Getty Images

Le Real Madrid s’est finalement imposé confortablement 3-0, mais la tension n’est jamais vraiment retombée. Malgré la polémique autour de Maffeo, l’arbitre a fini par sortir un carton rouge plus tard dans la rencontre. Le capitaine de Valence, Jose Gaya, a été expulsé à la 79e minute pour une intervention rugueuse, là encore sur Mbappe. À ce stade, l’issue du match ne faisait quasiment plus de doute, mais cette expulsion a ajouté à la frustration des supporters locaux au Mestalla.

L’analyse du CTA s’est moins attardée sur ce deuxième incident, le sort du match étant déjà pratiquement scellé lorsque le joueur expérimenté de Valence a été invité à quitter le terrain par le corps arbitral. Les conséquences de la rencontre ne se limitent pas aux décisions arbitrales, des informations ayant fait état d’une scène chaotique après le coup de sifflet final.