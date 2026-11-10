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Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
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Pas de carton rouge pour Pablo Maffeo ! Les responsables de l’arbitrage expliquent pourquoi son intervention sur Kylian Mbappé ne justifiait pas une expulsion face au Real Madrid

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Les responsables de l’arbitrage espagnol ont officiellement soutenu la décision de ne pas expulser le défenseur de Valence Pablo Maffeo après son contact controversé avec Kylian Mbappe lors de la victoire houleuse du Real Madrid à Mestalla. L’incident, survenu alors que la superstar française semblait filer vers le but, a immédiatement provoqué la colère du banc madrilène et dominé les discussions d’après-match.

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Le CTA clarifie sa décision sur l’occasion manifeste de but au Mestalla

Le Comité technique des arbitres (CTA) est sorti de son silence au sujet de l’incident entre Pablo Maffeo et Kylian Mbappe lors du récent déplacement du Real Madrid à Valence. Dans le dernier numéro de son émission d’analyse, « Tiempo de Revisión », l’instance arbitrale est revenue sur le moment où l’ancien joueur de Majorque a percuté Mbappe dans le dos. Alors que le Real Madrid soutenait fermement que le défenseur aurait dû être expulsé pour avoir empêché une occasion manifeste de but, les arbitres maintiennent que la décision prise sur le terrain de ne lui adresser qu’un carton jaune était la bonne. L’analyse confirme que l’arbitre a appliqué correctement les lois du jeu, malgré la forte pression exercée par l’équipe visiteuse.

Dans son analyse, l’instance détaille le déroulement de la faute et la position des joueurs concernés. « L’attaquant et le défenseur disputent un ballon aérien. Maffeo pousse Mbappe dans le dos et le fait tomber », explique le CTA dans sa vidéo, confirmant que la décision initiale de siffler une faute était incontestablement juste. L’instance a toutefois rapidement écarté les demandes de carton rouge, comme le rapporte Sport.

Le comité précise : « L’attaquant n’avait pas le contrôle du ballon. Toutes les conditions d’une occasion manifeste de but n’étaient pas réunies. La poussette empêche une attaque prometteuse. » Cette interprétation repose sur le fait que, même si Mbappe se trouvait dans une position dangereuse, il n’avait pas encore pleinement pris possession du ballon au moment du contact.

L’absence de contrôle du ballon par Mbappe s’avère décisive

La justification de la décision arbitrale tient au moment précis du contact par rapport à la prise de contrôle du ballon par Mbappe. Selon le CTA, le ballon était encore en l’air et arrivait aux pieds du Français. Il n’en avait donc pas le « contrôle » nécessaire pour justifier un carton rouge pour avoir empêché une occasion manifeste de but (DOGSO). Même si Mbappe semblait se présenter seul face à Stole Dimitrievski, ce détail technique lié à la trajectoire du ballon a évité l’expulsion à Maffeo. Le défenseur a ainsi pu rester sur le terrain pendant une première période où il a été très impliqué dans plusieurs accrochages avec les joueurs madrilènes, fidèle à sa réputation de joueur intense.

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Ce tempérament fougueux n’a pas échappé à d’autres joueurs du championnat : Marc Cucurella a récemment décrit son compatriote comme « très intense et un peu fou » en évoquant le style combatif du défenseur. La présence de Maffeo au Mestalla a été une source constante de tensions, et l’incident avec Mbappe n’a été que le point culminant de son implication. Si Valence estimait que la faute elle-même était légère, le verdict du CTA valide la décision intermédiaire de l’arbitre d’accorder un carton jaune et un coup franc direct. Ce coup de pied arrêté a d’ailleurs permis à Federico Valverde d’ouvrir le score pour l’équipe de Carlo Ancelotti, donnant le ton d’une rencontre qui allait se solder par une huitième victoire consécutive pour les champions en titre.

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Le Real Madrid domine malgré l’expulsion tardive de Gaya

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Le Real Madrid s’est finalement imposé confortablement 3-0, mais la tension n’est jamais vraiment retombée. Malgré la polémique autour de Maffeo, l’arbitre a fini par sortir un carton rouge plus tard dans la rencontre. Le capitaine de Valence, Jose Gaya, a été expulsé à la 79e minute pour une intervention rugueuse, là encore sur Mbappe. À ce stade, l’issue du match ne faisait quasiment plus de doute, mais cette expulsion a ajouté à la frustration des supporters locaux au Mestalla.

L’analyse du CTA s’est moins attardée sur ce deuxième incident, le sort du match étant déjà pratiquement scellé lorsque le joueur expérimenté de Valence a été invité à quitter le terrain par le corps arbitral. Les conséquences de la rencontre ne se limitent pas aux décisions arbitrales, des informations ayant fait état d’une scène chaotique après le coup de sifflet final.

Écrit parMohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »

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