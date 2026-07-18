Pas d'accord avec Salah, finalement ? Le club s'en prend violemment à l'homme aux 2,2 millions d'abonnés

Dans un communiqué cinglant, Besiktas a démenti vendredi soir les informations du journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu, affirmant que Mohamed Salah était sur le point de rejoindre le club.

Selon lui, un accord serait imminent : « Au départ, Salah espérait un salaire annuel de quinze millions d’euros. Il a finalement revu ses exigences à la baisse pour pouvoir rejoindre Beşiktaş », a écrit le journaliste turc, qui compte 2,2 millions d’abonnés et figure parmi les plus influents du pays.

« Un accord financier a donc été trouvé entre les deux parties. Il n’y a toutefois pas encore d’accord définitif : il reste à s’entendre sur la durée du contrat ainsi que sur les droits à l’image et de personnalité », a-t-il conclu dans son scoop, que Besiktas qualifie de sans fondement. Le club le cite même nommément dans un communiqué.

« Les informations que le journaliste Yağız Sabuncuoğlu a partagées sur les plateformes numériques concernant les péripéties de transfert de notre club et les conditions de transfert évoquées relèvent de la pure fantaisie. »

« Cet individu trompe ouvertement le public depuis longtemps en diffusant des informations qu’il invente derrière son bureau et qui n’ont absolument rien à voir avec la réalité, concernant les processus de transfert de notre club. »

« Comme nous l’avons déjà indiqué, les informations les plus précises et les plus transparentes concernant les processus de transfert de notre club sont communiquées à nos supporters et au public via nos propres canaux de communication », poursuit le communiqué.

« Nous invitons une nouvelle fois nos supporters à ne croire aucune information ou actualité qui n’aurait pas été diffusée via nos canaux de communication officiels. »