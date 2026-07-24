Outre des conditions financières jugées insuffisantes du point de vue de Cologne, c’est surtout l’attitude des Westphaliens qui a déplu à la direction de l’Effzeh. Selon le rapport, le club s’est montré « en désaccord avec la manière dont les Dortmundois auraient tenté d’influencer le joueur afin de rendre un transfert plus probable », est-il écrit textuellement.

En conséquence, il a été convenu en interne à Geißbockheim de rompre immédiatement toute négociation avec le Borussia. Reste toutefois à savoir si cela signifie que l’hypothèse d’un transfert au BVB cet été est définitivement écartée.

Selon les informations de Geissblog, Cologne n’a en tout cas plus aucun intérêt à céder ce talent offensif durant l’actuelle période de transferts, et encore moins à un concurrent de Bundesliga comme Dortmund. Les chiffres présentés jeudi par les Schwarz-Gelben étaient tout simplement bien trop éloignés des attentes des Rhénans pour servir de base de négociation solide.

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Des versions divergentes sur l’offre du BVB pour Said El Mala

Il existe des versions divergentes sur les modalités exactes de l’offensive de Dortmund, même si elles dressent toutes le même tableau. Comme l’a rapporté Sky, le package du BVB comprenait une indemnité fixe de 26 millions d’euros ainsi que jusqu’à 16 millions d’euros de bonus. Toutefois, seule la moitié de cette somme aurait été réalistement atteignable, ce qui aurait porté le montant réel à environ 34 millions d’euros.

Selon Bild, l’offre s’élevait en revanche à 34 millions d’euros fixes, plus six millions d’euros de bonus. Dans les deux cas, les offres restaient nettement en deçà des attentes de Cologne. Le FC continue d’exiger un montant total de 50 millions d’euros pour les services du jeune joueur.

À présent, seul le RB Leipzig resterait comme intéressé potentiel en Bundesliga. Selon Geissblog , le club saxon a toutefois fait savoir au 1. FC Cologne qu’il ne pouvait ni ne voulait actuellement payer l’indemnité demandée.

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Le dossier Said El Mala et le RB Leipzig peut-il encore s’emballer ?

Un retournement de situation dans ce dossier ne pourrait intervenir que si Leipzig générait des moyens financiers supplémentaires grâce à une vente de Yan Diomande. Ce n’est qu’à ce moment-là que les ressources nécessaires seraient disponibles pour lancer une nouvelle offensive pour El Mala.

Indépendamment des spéculations, le jeune talent a prouvé sa qualité sportive pendant la préparation estivale. Lors du succès 8-0 en match amical contre Bergisch Gladbach jeudi, l’attaquant a inscrit son premier but de la saison actuelle.

Après avoir d’abord fracassé la barre sur une frappe de 20 mètres, il a ensuite suivi pour marquer le but du 2-0 provisoire sur un service de Luca Waldschmidt. Si les dirigeants des Geißböcke ont gain de cause, ce but devra avoir marqué le début d’une saison réussie sous le maillot du FC.