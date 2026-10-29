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Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a confirmé que le gardien de Liverpool, Alisson Becker, restait son premier choix incontesté malgré son absence de la liste pour les matches amicaux de novembre. Ancelotti a souligné que ces rencontres serviraient uniquement à tester de jeunes gardiens.

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Ancelotti laisse Alisson au repos pour la trêve internationale de novembre

Carlo Ancelotti a choisi de ne pas retenir le gardien de Liverpool Alisson Becker dans le groupe de 26 joueurs du Brésil pour les prochains matches amicaux contre le Japon et Singapour. À sa place, l’entraîneur italien a convoqué Bento, Lucas Perri et le jeune Morisco, de Coritiba, comme gardiens.

Cette décision permet au staff technique d’évaluer les autres options au poste de gardien.

Ancelotti a assuré aux supporters que le statut d’Alisson comme gardien numéro un du Brésil n’était absolument pas remis en question.

L’entraîneur désigne la star de Liverpool comme le meilleur gardien du monde

Lors de sa conférence de presse, Ancelotti a salué les qualités déjà démontrées par Alisson tout en expliquant sa sélection. « Nous n’avons pas besoin de tester Alisson, nous le connaissons très bien. C’est le meilleur gardien », a déclaré Ancelotti sans équivoque.

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« Quand la Copa América commencera, il sera convoqué. Comme Alisson, tous les autres le seront. »

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« C’est le moment d’observer, de renouveler et de faire progresser les jeunes joueurs », a ajouté l’entraîneur.

Des occasions à saisir pour Bento, Perri et Morisco

Alisson étant laissé au repos, Bento, d’Al-Nassr, Lucas Perri, du Torino, et Morisco, de Coritiba, se disputeront les places de titulaire lors de la tournée à Singapour.

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Ancelotti a souligné qu’il était essentiel de permettre aux gardiens remplaçants d’acquérir de l’expérience internationale pour renforcer la capacité du groupe à faire face aux imprévus.

Le staff technique suivra de près les trois gardiens lors des deux prochains matches.

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Alisson reste concentré sur ses engagements avec Liverpool dans les compétitions nationales

Alisson restera à Liverpool pendant la trêve internationale, évitant ainsi un long déplacement en Asie du Sud-Est.

Le gardien retrouvera la sélection brésilienne lorsque les matches officiels reprendront.

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Le Brésil entamera sa tournée contre le Japon le 14 novembre.