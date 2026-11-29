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Jose Mourinho a rejeté les rumeurs de tensions au sein de son effectif après la première défaite à domicile de la saison du Real Madrid, face à Alaves. Le technicien portugais a défendu ses choix tactiques et écarté les informations faisant état de désaccords avec Vinicius Jr et Arda Guler après une soirée frustrante au Santiago Bernabeu.

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Mourinho balaie les sifflets visant Vinicius

Mourinho s’est montré combatif après le faux pas inattendu de Madrid à domicile , invitant les médias à se concentrer sur le résultat plutôt qu’à chercher des tensions internes. Interrogé sur les sifflets qu’aurait adressés le public du Santiago Bernabeu à Vinicius, ou sur la frustration qu’aurait suscitée le maintien du Brésilien sur le terrain, Mourinho a rapidement écarté cette lecture des événements. Selon lui, le sujet de la soirée était simplement la défaite, et non la relation d’un joueur en particulier avec les supporters.

« J’ai le sentiment que lorsque le Real Madrid perd, c’est le grand sujet », a déclaré l’entraîneur, cité par AS. « Vous avez de quoi parler au moins jusqu’à mercredi : le Real Madrid a perdu, Madrid a mal joué, l’entraîneur s’est trompé dans ses changements… Pas besoin d’inventer que Guler est parti sans dire bonjour, que Vini a été sifflé… On cherche des histoires quand tout va bien pour ajouter un peu de piment. Nous avons perdu, c’est une situation très difficile pour nous et je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à critiquer et à commenter. On ne peut pas dire qu’un joueur a été meilleur que les autres et, évidemment, l’entraîneur est responsable. Il n’y a pas d’autre histoire. »

Il relativise la frustration de Guler après son remplacement

L’ancien entraîneur de Chelsea a également écarté toute inquiétude concernant la réaction de Guler à son remplacement, le jeune Turc ayant directement rejoint le banc de touche après sa sortie. Loin de lui reprocher sa frustration visible, Mourinho y a vu un signe positif de l’ambition d’un joueur désireux de rester sur le terrain.

« Je trouve ça parfait, a-t-il dit. Qu’un joueur veuille jouer et réagisse ainsi lorsqu’on le remplace me semble parfaitement normal. Et si vous voulez en faire une histoire, demain, vous en avez une toute simple : la défaite de Madrid. Pas besoin d’en chercher d’autres que celle-là. »

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Sacrifier la technique pour percer le bloc bas d’Alaves

Revenant sur ses changements en seconde période, Mourinho a expliqué pourquoi il avait choisi de sortir Guler tout en laissant Vinicius sur le terrain, malgré les difficultés de son équipe face à la défense tenace d’Alaves. Il a souligné que les visiteurs évoluaient avec un bloc bas et cinq défenseurs , ce qui réduisait l’efficacité de joueurs techniques comme Guler et Bernardo Silva. L’entraîneur estimait que la présence physique d’Espi et la vitesse de Vinicius étaient plus adaptées pour trouver la faille dans un dernier tiers du terrain encombré.

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« Nous jouions contre une équipe qui avait densifié sa défense. Une équipe qui, lorsqu’elle récupérait le ballon, ne cherchait pas à le faire circuler. Son intention n’était pas de conserver la possession, mais de jouer directement vers ses attaquants et de contre-attaquer avec ses ailiers », a expliqué Mourinho.

« Nous manquions de présence dans la surface et je pensais qu’Espí serait une solution face à une équipe qui nous proposait un style de jeu différent de celui des autres équipes venues ici. Cinq derrière, trois devant, tous regroupés. Bernardo et Arda sont des joueurs similaires, comme je l’ai dit lors des précédents matches. Tous deux aiment avoir le ballon et le faire circuler, mais l’équipe ne trouvait pas d’espaces et manquait de présence dans la surface. »

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Madrid, touché, attend un déplacement difficile chez la Real Sociedad

Madrid voudra vite laisser derrière lui cette défaite frustrante contre Alaves avant un déplacement difficile chez la Real Sociedad. Après avoir déjà laissé échapper de précieux points, le Real Madrid est sous pression : il doit réagir immédiatement et relancer sa saison à l’extérieur.

Jamais du genre à fuir les projecteurs, Mourinho a pleinement assumé la responsabilité de ce récent revers, tout en insistant sur la nécessité pour son groupe de se remettre rapidement au travail à l’entraînement. « La responsabilité et les décisions sont les miennes, a conclu Mourinho. Nous avons perdu des points que nous ne pouvions pas nous permettre de perdre, mais la vie continue et, demain, il faudra travailler. »