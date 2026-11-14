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Le sélectionneur allemand Jürgen Klopp a expliqué pourquoi il n’avait pas fait jouer l’attaquant du Bayern Munich Lennart Karl lors du match de Ligue des nations contre la Serbie vendredi soir (3-1), tout en soulignant que l’adolescent occupait malgré tout une place importante dans ses plans.

À Belgrade, il ne s’agissait pas d’une décision contre Karl, mais d’un choix en faveur de Brajan Gruda, qui faisait ses débuts, a insisté Klopp sur RTL : « Imaginez que nous n’ayons que Brajan Gruda ou que Lennart Karl. D’autres joueurs ne sont même pas là et ils savent aussi très bien jouer au football. » Karl s’était certes entraîné de manière « exceptionnelle », « mais Brajan Gruda aussi ».

Le joueur de Leipzig, qui avait dû déclarer forfait pour le premier rassemblement de Klopp avec la sélection allemande il y a quelques semaines en raison d’une blessure, a fait ses débuts sous le maillot allemand contre la Serbie et livré une prestation remarquable. Gruda l’a couronnée d’une superbe percée en solitaire depuis la ligne médiane, conclue par le but du 3-0. Klopp a ensuite eu de la peine pour le piston gauche serbe Petar Sukacev : « C’est de la folie. Le latéral gauche, le pauvre ! »

En fin de match, Klopp a procédé à plusieurs changements. Il n’a toutefois pas fait entrer Karl, préférant remplacer Gruda par l’ailier gauche Said El Mala. Klopp a expliqué que le joueur de Cologne devait initialement entrer à la place de Derry Scherhant. Mais Gruda avait alors été gêné physiquement. « Renvoyer Said et lui dire de se rasseoir parce que Gruda avait une crampe, ça ne se fait pas non plus », a expliqué le sélectionneur.

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Il a par ailleurs souligné que Karl, dont l’évolution avait récemment suscité des discussions au Bayern Munich, avait fait bonne impression au sein de la sélection allemande. Selon Klopp, le joueur de 18 ans a fait preuve de l’humilité réclamée par Uli Hoeneß, président d’honneur du FCB. Karl est « un jeune homme formidable. Nous sommes tous un peu différents sur un point ou un autre. Il s’est vraiment très bien entraîné, il est parfaitement intégré à l’équipe et il n’a pas joué aujourd’hui parce qu’à son poste, il y avait quelqu’un qui sait lui aussi plutôt bien jouer au football. »

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Lennart Karl en forme ces derniers temps au Bayern Munich

Klopp a assuré : « Lennart Karl jouera des matches pour l’Allemagne, je ne m’en fais aucun souci. Simplement pas aujourd’hui. » Karl aura une nouvelle occasion de disputer son cinquième match avec l’Allemagne lundi soir. La sélection allemande affrontera alors les Pays-Bas à Berlin et pourra valider sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations.

Getty Images

Après une baisse de forme, Karl s’est montré nettement meilleur ces derniers temps avec le Bayern, inscrivant notamment des buts importants contre l’Atlético de Madrid en Ligue des champions et contre Mayence 05 en Bundesliga.