Le staff technique de la sélection du Portugal a décidé de ne pas prendre de risque avec Bruno Fernandes face à la Norvège, dimanche soir, lors de la deuxième journée de la Ligue des Nations, après que le milieu de terrain a été victime d'une légère blessure lors de la rencontre contre le pays de Galles, qui s'est soldée par une victoire du Portugal sur le score de 1-0.

Le sélectionneur portugais a indiqué, lors d'une conférence de presse ce samedi, que Fernandes manquerait le match, précisant : « Je préfère ne pas prendre de risque avec Bruno Fernandes lors de ce match, et pouvoir compter sur lui face au Danemark jeudi prochain. »

En revanche, le sélectionneur n'a pas tranché quant à une titularisation de Cristiano Ronaldo face à la Norvège, soulignant que le joueur, remplacé à la 67e minute contre le pays de Galles, ferait l'objet d'une évaluation lors de l'entraînement de samedi, avant que la décision finale ne soit prise.

Le sélectionneur a déclaré au sujet de Ronaldo : « Il n'a pas le même âge que João Neves. La séance d'entraînement de ce soir nous donnera quelques indications, et ensuite j'aurai une discussion avec lui », en référence à la possibilité de le laisser sur le banc face à la sélection dirigée par Erling Haaland.

Le staff technique avait géré avec prudence la disponibilité de João Neves, qui avait débuté la rencontre contre le pays de Galles sur le banc avant d'entrer en jeu tardivement, et qui devrait être titularisé face à la Norvège.

Le sélectionneur a précisé que le joueur du Paris Saint-Germain était arrivé au rassemblement de la sélection avec une légère blessure et avait passé un examen IRM, avant de lui confirmer qu'il bénéficierait d'un repos face au pays de Galles en vue d'une titularisation contre la Norvège.

Par ailleurs, Nuno Mendes est de nouveau apte à jouer, après avoir été remplacé en seconde période face au pays de Galles en raison d'un état de fatigue.