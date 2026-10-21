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Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, a livré une analyse cinglante du dispositif tactique de Michael Carrick après une soirée désastreuse sur la scène européenne. Manchester United a été balayé 4-1 par le club italien de Como, laissant l’avenir de son entraîneur ne tenir qu’à un fil après une prestation dépourvue d’identité et d’agressivité.

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Fernandes réclame davantage d’audace tactique

« Ce n’est pas la première fois. Nous avons mal commencé et ils ont marqué très tôt », a déclaré Fernandes à TNT Sports, revenant sur un nouveau début de match poussif en compétition européenne. « Nous ne mettions pas assez de pression sur le porteur du ballon, nous ne proposions pas assez de bons déplacements avec le ballon et peu de choses tournaient en notre faveur. Encaisser un but tôt nous fait aborder le match avec un sentiment de défaite. Il est difficile de s’en défaire, d’essayer d’être courageux, de garder le ballon et de créer quelque chose. Si nous n’en sommes pas capables, il sera très difficile de sortir de cette situation. »

Les propos du capitaine mettent en lumière un désaccord grandissant sur la philosophie défensive de l’équipe sous la direction de Carrick. Fernandes a notamment pointé la décision de reculer face à l’adversaire plutôt que d’adopter le pressing haut privilégié aujourd’hui par de nombreuses grandes équipes européennes. « C’est une décision du staff de ne pas presser en marquage individuel, de parfois laisser de l’espace dans notre dos et d’attendre pour essayer de récupérer le ballon. Mais quand on donne de l’espace à ces équipes, elles prennent parfois confiance », a-t-il expliqué. Ce manque d’agressivité a été fatal face à une équipe de Como à l’aise techniquement, qui a profité des espaces laissés à sa disposition.

Carrick sous le feu des critiques après un effondrement historique

L’ampleur de la défaite place Carrick sous une pression immense, ce résultat constituant l’un des chapitres les plus sombres de la longue et riche histoire européenne de Manchester United. Le club mancunien était mené après seulement 118 secondes, Nico Paz ayant ouvert le score pour lancer une soirée pénible pour les supporters locaux. Paz a ensuite inscrit un deuxième but et servi Tasos Douvikas entre ses deux réalisations, avant que Jacobo Ramon ne marque le quatrième d’une tête puissante.

Cet effondrement précoce a mis à nu les profondes faiblesses défensives de Manchester United. Le club est ainsi devenu la première équipe anglaise à encaisser un but dans les deux premières minutes de deux matches européens majeurs consécutifs, après une défaillance similaire contre l’Atlético Madrid huit jours plus tôt. Ce manque de concentration répété est rapidement devenu la marque d’une équipe qui perd ses repères sous la direction actuelle.

Getty Images

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Le plan de jeu de Carrick remis en question

Lors de son interview d’après-match, Fernandes a été directement interrogé sur les choix tactiques de Carrick et sur leur pertinence ce soir-là. S’il a tenté de renvoyer cette question à l’entraîneur et à son staff, son souhait de voir une approche plus proactive était clair. « C’est à l’entraîneur et au staff d’en juger, pas à moi », a déclaré Fernandes. « Parfois, il faut être plus courageux sous la pression, prendre le risque de presser haut et de mettre l’adversaire en difficulté. »

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Pour expliquer les insuffisances de Manchester United, le capitaine a cité l’agressivité de Como comme l’exemple que son équipe n’a pas su suivre. « Comme vous l’avez vu avec eux, le défenseur central venait me marquer dans ma propre moitié de terrain », a ajouté Fernandes. « Nous devons faire cela collectivement, mais nous n’en avons pas été capables. Face à une équipe qui combine dans l’axe avec de petites passes, si vous lui laissez trop de temps et d’espace, elle peut vous faire mal sur les côtés. »

Un air de déjà-vu avec les derniers jours de Solskjaer

À un moment donné, Manchester United a semblé dangereusement proche d’égaler sa plus lourde défaite européenne, un revers 5-0 contre le club portugais du Sporting en 1964. Pour tenter d’endiguer la déroute, Carrick a sorti à la mi-temps Matheus Cunha et Andrey Santos, deux recrues d’Ineos d’une valeur de 110 millions de livres sterling, avant de remplacer le capitaine Fernandes par Joshua Zirkzee au milieu de la seconde période. Zirkzee a déjoué le piège du hors-jeu et marqué avec sang-froid un but pour sauver l’honneur dans le temps additionnel, sur un centre d’Amad Diallo, lui aussi entré en jeu. Mais ce but tardif n’a rien changé à l’atmosphère morose.

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Après le coup de sifflet final, Carrick a semblé passer devant ses joueurs sur la pelouse sans s’arrêter pour aller vers les supporters de Manchester United ayant fait le déplacement, levant plusieurs fois les mains en signe d’excuse. La scène rappelait étrangement le geste désespéré d’Ole Gunnar Solskjaer après une lourde défaite 4-1 à Watford en novembre 2021, qui avait entraîné son licenciement seulement 24 heures plus tard.