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Arsenal n’a toujours pas réussi à renouer avec la victoire en Women’s Super League à l’Emirates Stadium. Dimanche, le club londonien a concédé un triste nul sans but face à West Ham. Ce résultat laisse Arsenal à la sixième place, loin des places qualificatives pour la Ligue des champions.

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Les difficultés à domicile se poursuivent pour Slegers

L’ambiance s’est tendue à l’Emirates Stadium au coup de sifflet final dimanche, les supporters d’Arsenal exprimant leur mécontentement après le nul 0-0 contre West Ham. Il s’agit du sixième match nul consécutif à domicile en championnat pour Arsenal, une statistique qui souligne l’écart grandissant entre les attentes de l’équipe et ses performances actuelles sous les ordres de Renee Slegers.

Ce résultat survient après une lourde défaite contre OL Lyonnes en compétition européenne, accentuant encore la pression sur l’encadrement. Malgré un effectif riche en stars, Arsenal n’a pas réussi à faire céder la solide défense de West Ham.

Après le match, Slegers, frustrée, n’a pas mâché ses mots pour juger la prestation de son équipe. « Pas assez bien », a-t-elle déclaré à BBC Sport. « Bien sûr, c’est le neuvième match de cette série. La série a été chargée pour nous, avec peu de temps entre les matches, mais ce n’est pas une excuse. Nous l’avons dit collectivement : nous n’entamons pas les matches avec assez d’énergie. Le scénario est le même que lors des précédents matches à l’Emirates. »

Le cap franchi par Williamson passe au second plan

L’après-midi aurait dû être une fête pour Leah Williamson, capitaine de l’équipe à l’occasion de son 300e match avec le club. Mais cette étape marquante a été gâchée par une prestation terne d’Arsenal, qui a peiné à trouver son rythme en début de rencontre. Lisa Baum a également dû quitter le terrain en raison de difficultés respiratoires. Si ce nul porte à 25 matches la série d’invincibilité à domicile d’Arsenal en championnat, Slegers dispose désormais de toute la trêve internationale pour réfléchir à ce nouveau résultat frustrant.

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West Ham a failli ouvrir le score rapidement, mais une tête de Viviane Asseyi a été dégagée sur la ligne. La tentative d’Arsenal de monter en puissance a ensuite été perturbée par un incident médical inquiétant concernant Baum. La joueuse s’est écroulée loin du ballon, en proie à des difficultés respiratoires, et a reçu des soins prolongés sur la pelouse. Le jeu a été interrompu pendant plusieurs minutes tandis que le personnel médical s’occupait d’elle, avant qu’elle ne soit finalement évacuée sur une civière. Un épisode qui a assombri une première période difficile.

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Le manque d’efficacité coûte cher à Arsenal

Slegers a tenté de dynamiser son équipe à la pause en faisant entrer Kyra Cooney-Cross à la place de Georgia Stanway, mais l’ouverture du score lui a encore échappé. Frida Maanum s’en est approchée, sans parvenir à trouver autre chose que le petit filet extérieur, tandis qu’une tentative dangereuse de Caitlin Foord a manqué le cadre de peu.

Les montants ont également empêché Arsenal de marquer, Cooney-Cross trouvant le poteau lors d’une seconde période mouvementée. Même lorsque Constance Picaud, la gardienne de West Ham, a relâché une frappe puissante de Foord, aucune joueuse d’Arsenal n’a été assez prompte pour reprendre le ballon.

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Des rendez-vous difficiles attendent Arsenal après cette série décevante à domicile

Le coup de sifflet final a été accueilli par des sifflets dans les tribunes, alors que la série sans victoire d’Arsenal dans son stade habituel se poursuit cette saison. Avec 15 points, Arsenal occupe désormais la sixième place, à huit points du troisième rang. L’équipe tentera de rebondir le 11 décembre sur le terrain d’Everton, avant de se rendre en Italie pour affronter l’Inter en Ligue des champions.