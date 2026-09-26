Le Bayern Munich surveille la situation de Dani Olmo au FC Barcelone, alors que le club bavarois s'intéresse au recrutement du milieu de terrain espagnol, qui affiche un bon niveau avec le club catalan, sans toutefois s'imposer jusqu'à présent comme un titulaire régulier.

Selon le journal espagnol « Sport », le Bayern Munich place Olmo parmi ses cibles, d'autant que le joueur connaît bien le championnat allemand après son expérience avec Leipzig, mais le club n'a établi aucun contact pour l'instant et ne passera pas à l'action officiellement s'il estime que l'opération n'est pas réalisable.

Olmo a rejoint le FC Barcelone à l'été 2024 pour plus de 60 millions d'euros, dans le cadre d'un transfert qui a rencontré de grandes difficultés en raison du plafond salarial, avant que le club ne parvienne à l'enregistrer.

Depuis son arrivée, le joueur est devenu un élément important de l'équipe, mais il n'a pas réussi à s'assurer une place fixe dans le onze de départ.

La concurrence pour Olmo s'accroît en raison de l'encombrement des postes offensifs, ainsi que de son utilisation à un poste plus reculé au FC Barcelone par rapport au rôle qu'il occupe habituellement avec la sélection espagnole.

Selon le journal, Fermín López a disputé 5 matchs comme titulaire en Liga contre deux pour Olmo, tandis que ce dernier a débuté l'unique match du FC Barcelone en Ligue des champions face à Feyenoord.

Le Bayern estime que la situation d'Olmo au FC Barcelone pourrait constituer une porte d'entrée pour tenter de le recruter, d'autant que le joueur, malgré sa qualité et sa capacité à marquer et à créer des occasions, ne bénéficie pas jusqu'à présent d'une place de titulaire garantie dans le onze de Hansi Flick.

De son côté, le FC Barcelone ne se montre nullement disposé pour l'heure à écouter des offres concernant Olmo, la direction du club le considérant comme faisant partie de son projet sportif et croyant en ses capacités, tandis que les prochaines rencontres, en tête desquelles les deux confrontations face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions et au Real Madrid lors du Clasico, détermineront l'ampleur de son rôle au sein de l'équipe.

L'intérêt du Bayern intervient à un moment où le FC Barcelone est conscient de la difficulté de conserver tous ses joueurs à l'avenir, après avoir accepté l'été dernier le départ de Ferran Torres, se disant désormais prêt à écouter des offres concernant Alejandro Baldé, mais Olmo ne figure pas actuellement sur la liste des joueurs proposés à la vente.

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