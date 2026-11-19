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L'Argentin Julián Álvarez rêve toujours de partir, même si l'Atlético de Madrid continue de s'y opposer. Mais la nouveauté, cette fois, c'est que les réunions ont repris, et à Londres, on attend l'attaquant avec impatience.

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Selon le journal espagnol « El Nacional », Julián Álvarez a pris part à deux nouvelles réunions pour discuter d'un départ de l'Atlético de Madrid, et il continue d'envisager un changement d'air.

Julián Álvarez tente de retrouver peu à peu son état normal après un été éprouvant. En plus de sa participation à la Coupe du monde, il était concentré sur un départ de l'Atlético de Madrid et avait clairement exprimé son désir de vivre une nouvelle aventure ailleurs.

C'est ce qui explique ses déclarations publiques et son comportement durant la préparation de la saison, au point que certains ont avancé qu'il pourrait souffrir de dépression.

On ne peut nier que l'international argentin a tout fait pour quitter le Wanda Metropolitano et rejoindre Barcelone, l'option qu'il privilégiait. Mais, comme chacun s'en souvient, cela n'a pas été possible en raison du refus d'Enrique Cerezo de renforcer un concurrent direct.

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L'ancien joueur de River Plate et de Manchester City évolue donc toujours sous les ordres de Diego Simeone et a retrouvé sa place de titulaire, même s'il est loin de son meilleur niveau.

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Si cela n'a pas empêché plusieurs équipes de maintenir leur intérêt pour Julián Álvarez, la direction de l'Atlético de Madrid semble l'avoir déjà oublié, compte tenu des performances remarquables de Raphinha et des contributions de Gabriel Jesus avec Barcelone.

Par ailleurs, Joan Laporta sait que la direction de l'Atlético de Madrid n'a pas changé d'avis et réclame toujours une indemnité astronomique pour laisser partir l'attaquant né en 2000.

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Plus précisément, près de 500 millions d'euros, une somme exorbitante. Mais le club pourrait envisager un transfert vers une équipe étrangère, et Arsenal suscite de nouveau l'intérêt de Julián, qui est une cible de Mikel Arteta.

Cet été, le club avait contacté ses agents, qui avaient fait savoir qu'il souhaitait porter uniquement le maillot de Barcelone. Désormais, Julián Álvarez pourrait envisager un départ à Londres.

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Car là-bas, on lui garantirait un salaire plus élevé et, surtout, la possibilité de jouer tous les titres, ce que réclame ce champion du monde au Qatar.

Des réunions ont déjà eu lieu en vue de l'arrivée de Julián à Arsenal : plusieurs représentants du club londonien se sont rendus dans la capitale espagnole pour rencontrer en personne Julián et ses agents, et ils pourraient formuler une offre officielle en janvier pour tenter de boucler l'opération.

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À l'Emirates Stadium, on n'est pas satisfait de Viktor Gyökeres, et Julián Álvarez serait le choix d'Arteta pour devenir le nouveau numéro 9 d'Arsenal, selon « The Athletic ».

Arsenal voit en Julián Álvarez l'attaquant idéal pour le projet d'Arteta : un joueur rapide et intelligent, qui excelle dans les déplacements sans ballon et marque sur des demi-occasions, sans compter sa capacité à évoluer à plusieurs postes en attaque.

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Arteta connaît bien la valeur de l'Argentin depuis l'époque de Manchester City, et estime qu'il peut apporter à Arsenal le saut qualitatif dont le club a besoin pour remporter la Premier League et la Ligue des champions.

De son côté, Julián Álvarez vit une période d'insatisfaction à l'Atlético : il a le sentiment que son projet avec le club est arrivé à son terme et qu'il a besoin d'un nouveau défi pour retrouver passion et enthousiasme.