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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Partira-t-il cet hiver ? La réponse catégorique d'une star du Barça sur les négociations avec Manchester United

Atlético Madrid vs FC Barcelone
Atlético Madrid
FC Barcelone
LaLiga
Manchester United vs Roma
Manchester United
Roma
Ligue des Champions
F. Lopez
Espagne
Angleterre
Italie

Son contrat court jusqu'à l'été 2031

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Fermín López, la star du Barça, a mis fin à la polémique concernant son lien avec un transfert à Manchester United, lors du prochain mercato hivernal.

Le journaliste italien Matteo Moretto avait révélé, vendredi, sur les ondes de « Radio Marca », le vif intérêt de Manchester United pour recruter Fermín López et Pablo Barrios, précisant que le club anglais recherche un milieu de terrain présentant les caractéristiques dont disposent les deux stars du Barça et de l'Atlético Madrid, et qu'il s'était déjà renseigné sur la situation des deux joueurs.

 Mais Fermín a répondu avec force à ces informations, selon le journal « AS », en déclarant : « Des rumeurs autour de Manchester United ? Je ne m'intéresse pas à ce genre de nouvelles. »

Et d'ajouter : « Je veux rester ici, au Barça, le plus longtemps possible. J'espère terminer ma carrière de footballeur dans ce club et prendre ma retraite ici. »

Prochains matchs
MUN

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Ligue des Champions

03 nov. 2026

ROM

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ATM

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LaLiga

08 nov. 2026

BAR

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Le contrat de Fermín López avec le Barça court jusqu'à l'été 2031. Cette saison, il a disputé 13 matchs, inscrit 6 buts et délivré autant de passes décisives.

 

 

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