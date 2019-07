Participez à la bataille sur FIFA 19 pour l'équipe Goal NxGn et tentez de gagner 23 000 points FIFA

Cette semaine, l'équipe-type du classement NxGn de Goal est à l’œuvre sur FIFA Ultimate Team. Avec une belle récompense à la clé.

Pour la première fois de l'histoire, les joueurs de FIFA vont pouvoir défier une équipe 100% Goal NxGn , issue du classement 2019 de cette année remporté par Jadon Sancho.

Avec notamment l'ailier de Dortmund, mais aussi Phil Foden et Vinicius Jr, l'équipe NxGn est disponible sur FIFA Ultimate Team cette semaine dans le mode Squad Battle.

En plus de pouvoir remporter jusqu'à 1 800 crédits pour avoir vaincu l'équipe NxGn 2019, nous donnons aux joueurs la possibilité de gagner une part de 23 000 points FIFA à dépenser en match.



Tout ce que vous devez faire pour avoir une chance de gagner l'une des cinq cartes à 4.600 Points FIFA, c'est de nous envoyer le meilleur but que vous ayez marqué contre notre équipe et les cinq meilleurs seront choisis par notre staff. Pour participer, répondez au tweet de ce concours ou utilisez le hashtag #NxGnSquadBattle et incluez une vidéo de votre but dans le tweet.

Assurez-vous de lire l'intégralité des termes et conditions ci-dessous.

TERMES ET CONDITIONS

1. Compétition et Promoteur

1.1. Le titre de la compétition est NxGn Featured Squad Battle (la «compétition»).

1.2. En participant à ce concours et en contrepartie de la possibilité de gagner le prix associé au concours, chaque participant accepte d’être lié par les présentes conditions générales et de les respecter. Les informations sur la façon de s'inscrire et les détails du prix font partie de ces termes et conditions.

1.3. Le promoteur de la compétition est Perform Media Channels Ltd of Hanover House, Plane Tree Crescent, Feltham, England, TW13 7BZ (the "Promoter").

2. Qui peut participer

2.1. Sous réserve du paragraphe 2.3, le concours est réservé aux personnes ayant atteint l'âge légal de la majorité dans leur province ou leur territoire de résidence à la date d'inscription. Le concours est nul là où il est interdit ou restreint par la loi dans la province, l'État ou le territoire de la personne qui y participe, et est soumis à toutes les lois et tous les règlements applicables.

2.2. Chaque participant éligible ne peut jouer qu’une seule fois.

2.3. Les dirigeants, la direction et les employés (et les membres de la famille proche des dirigeants, la direction et les employés) du promoteur, de ses sociétés holding ou de ses filiales, ne sont pas admissibles au concours.

2.4. La compétition ne sera pas considérée comme promue par le promoteur au et aux Émirats arabes unis et les résidents du Brésil et des Émirats arabes unis ne seront pas admissibles à participer au concours. Toute inscription reçue de résidents de ces pays sera invalide.

3. Période de la compétition

Le concours commence le lundi 1er juillet 2019 à 00h00 (heure anglaise britannique) et se termine à 23h59 (heure anglaise du Royaume-Uni) le dimanche 7 juillet 2019 (la "période du concours").

4. Comment participer au jeu et comment gagner le prix

4.1 Pour participer au Concours, les participants éligibles doivent accepter les présentes conditions générales et compléter les étapes expliquées dans le portail d’inscription (c.-à-d. Dans la publication Facebook ou Twitter du Promoteur détaillant ces mêmes éléments).

4.2 Toutes les inscriptions doivent être reçues par le promoteur au cours de la période du concours. Toute inscription reçue avant ou après la période du concours est automatiquement disqualifiée.

4.3 Toutes les inscriptions reçues par les participants éligibles au cours de la période du concours seront examinées par un panel de juges (qui comprendra une tierce partie indépendante) (le «panel»). Cinq candidatures soumises par les participants éligibles seront sélectionnées par le jury dans les sept jours suivant la clôture. qui sera le ("Gagnants" ou "Gagnants").

4.4 Aucun achat ou autre paiement n'est nécessaire pour participer au concours.

5. Notification du gagnant

5.1. Les gagnants du prix seront informés par Twitter ou Facebook (selon le portail de participation utilisé par le participant pour participer au concours) dans les 28 jours suivant la période de participation au concours.

5.2. Les gagnants doivent accepter le prix par confirmation Twitter ou Facebook et fournir au promoteur une adresse électronique sur Twitter ou Facebook dans les 7 jours suivant la notification. Le Promoteur doit ensuite envoyer le prix à l’adresse électronique du gagnant dans les 14 jours suivant la confirmation.

5.3 Si le gagnant du prix ne reçoit aucune confirmation Facebook ou Twitter dans les [7 jours] suivant la notification du promoteur, le jury peut choisir un gagnant de remplacement.

6. Détails du prix

6.1. Le prix est de 4 600 FIFA 19 Points («le prix»).

6.2. Le gagnant du prix accepte que les parties libérées (définies au paragraphe 7.1 ci-dessous) et leurs mandataires et mandataires puissent utiliser le nom, la voix, la ville / province, l’État ou le territoire de résidence du gagnant, des photos, des clips vidéo ou vidéo et / ou d’autres moyens visuels. la ressemblance à des fins publicitaires et / ou commerciales et / ou à toute autre fin, sur tout support ou tout format connu maintenant ou ultérieurement, sans autre rémunération (financière ou autre), autorisation ou notification.

6.3 Avant que le prix ne soit attribué, le gagnant choisi peut être tenu de répondre correctement à une question mathématique basée sur les compétences si la loi de la province, de l’État ou du territoire du gagnant l’impose, signer un accord en autorisant l’utilisation de leur image, nom, entrée et / ou voix dans tout média pendant une période illimitée sans rémunération dans le but de promouvoir ce Concours (y compris tout résultat) et / ou de promouvoir tout produit fabriqué, distribué et / ou fourni par le Promoteur.

7. Autres conditions de compétition

7.1. Aucun des promoteurs, de ses sociétés holding ou de ses filiales (les "parties libérées") n’assume de responsabilité quant aux variations de la valeur du prix. Si le prix n'est pas disponible, le promoteur se réserve le droit de le remplacer par un prix de valeur égale ou supérieure, sous réserve des instructions écrites des organismes de réglementation compétents.

7.2. Le prix n'est ni transférable ni échangeable. Le prix ne peut être échangé contre de l'argent et ne peut être utilisé que tel quel.

7.3. Chaque gagnant d'un prix reconnaît que son prix peut être soumis à des termes et conditions supplémentaires imposés par des fournisseurs tiers qui seront fournis à chaque gagnant. En acceptant leur prix, le gagnant sera réputé avoir accepté l'intégralité des conditions supplémentaires.

7.4. Les parties libérées n'acceptent pas la responsabilité et ne sont pas responsables des conditions supplémentaires imposées par une tierce partie telles que mentionnées au paragraphe 7.3

7.5. Tous les participants éligibles s’engagent à fournir au Promoteur ou à son mandataire autorisé une pièce d’identité et une preuve d’éligibilité, conformément à la loi ou à la réglementation en vigueur, s’ils sont choisis comme Gagnant (e) du prix. La forme d'identification requise et la preuve d'éligibilité sont à la discrétion du promoteur (agissant de manière raisonnable).

8. Prix non réclamés

Dans l'éventualité où un prix ne serait pas accepté ou réclamé par un gagnant, ce prix sera considéré comme non réclamé et le promoteur se réserve le droit de demander au jury de sélectionner un gagnant de remplacement en remplacement pour recevoir ce prix non réclamé.

9. Limite de responsabilité

9.1. Dans la mesure permise par la loi, les parties exonérées excluent toute responsabilité et seront exonérées de toute perte, dommage, action, responsabilité, préjudice ou réclamation (y compris, sans limitation (sous réserve de l’application de la loi), préjudice personnel, décès à Winner ou à un tiers, ou des dommages aux biens personnels ou immobiliers, dus en totalité ou en partie, directement ou indirectement, pour quelque motif que ce soit) encourus par toute personne en relation avec le Concours ou avec la promotion, la réception, l'acceptation, la possession, l'utilisation ou utilisation abusive de tout prix et / ou participation à ce concours. Les parties libérées excluent également expressément toute responsabilité pour toute perte ou tout dommage qui pourrait survenir de votre part à la suite de votre violation de ces termes et conditions.

9.2. Sauf stipulation contraire de la loi en vigueur, les parties exonérées n'acceptent aucune responsabilité pour toute inscription ou réclamation qui, pour des raisons techniques ou autres, est infructueuse, non éligible, tardive ou incomplète.

9.3. Rien dans les présentes conditions générales n’exclut ni ne limite la responsabilité du Promoteur pour: (i) le décès ou les blessures corporelles résultant de la négligence du Promoteur; (ii) fraude ou fausse déclaration frauduleuse; (iii) ou toute autre responsabilité qui ne peut pas être exclue ou limitée par la loi applicable, et rien dans ces termes et conditions ne limite, n'exclut ou ne modifie aucun droit ou garantie prévu par la loi applicable.

10. Confidentialité

En participant au concours, le participant comprend et accepte que le promoteur et ses agents puissent utiliser et divulguer les informations personnelles du participant pour aider à administrer et gérer le concours et les prix (le cas échéant) et communiquer avec le participant au sujet des offres spéciales des Promoteur et ses entités liées. Les participants au concours reconnaissent que le promoteur peut partager les informations personnelles d'un participant avec ses entités liées à l'étranger qui peuvent le contacter pour lui faire parvenir des messages marketing et des offres spéciales. Sans limiter ce qui précède, le Promoteur peut divulguer les informations personnelles du gagnant du prix à des tiers dans le but de réaliser le prix. Si un participant choisit de recevoir des informations de tiers, le promoteur peut également divulguer les informations personnelles du participant à cette fin. Les participants peuvent obtenir plus d’informations sur la manière dont le Promoteur collecte, utilise et divulgue les informations personnelles en lisant la politique de confidentialité du Promoteur, disponible à l’adresse [https://www.goal.com/en-gb/legal/privacy-policy]. Les participants peuvent accéder aux informations personnelles que le Promoteur détient à leur sujet en lui écrivant à l'adresse indiquée ci-dessous. Si le promoteur limite ou refuse l'accès d'un participant à ses informations personnelles dans certaines circonstances, il lui expliquera pourquoi l'accès a été limité ou refusé. Le participant peut contacter le Promoteur en lui écrivant à l’adresse ou aux adresses indiquées dans la politique de confidentialité.

11. Général

11.1. Toute décision du Promoteur et / ou du Panel en ce qui concerne le Concours est finale et contraignante et aucune correspondance ne sera échangée. Le Promoteur se réserve le droit de retirer, d'altérer ou de suspendre le Concours ou les présentes conditions générales à tout moment si des circonstances indépendantes de sa volonté le rendent inévitable.

11.2 Le ou les prix restent la propriété du promoteur jusqu'à ce qu'ils soient livrés au (x) gagnant (s) du prix.

11.3. Les parties exonérées n'assumeront aucune responsabilité si, pour quelque raison que ce soit, le concours ne peut pas se dérouler comme prévu, notamment en raison d'une infection par un virus informatique, des bogues, une altération, des défaillances techniques ou toute autre cause indépendante de la volonté du Promoteur qui altère ou affecte l'équité ou l'intégrité. ou le bon déroulement de la compétition. Le Promoteur se réserve le droit, à sa seule discrétion, de disqualifier toute personne qui altère le processus de participation et d'annuler, de modifier, de terminer ou de suspendre le Concours, sous réserve des instructions écrites des organismes de réglementation compétents.

11.4. Le promoteur se réserve le droit, à tout moment et à sa seule discrétion, de: (i) vérifier l'admissibilité de tout participant et / ou du gagnant du prix (y compris son âge et son lieu de résidence); (ii) disqualifie tout participant qui conspire avec des tiers pour obtenir un avantage indu ou qui est autrement impliqué dans la manipulation, l’ingérence ou la falsification du processus de participation ou de tout autre élément du concours, ou pour lequel le promoteur croit raisonnablement avoir agi en violation de ces conditions. Termes et conditions.

11.5 Chaque gagnant est responsable de toutes les taxes applicables. Chaque prix a une valeur monétaire inférieure à 50 USD.

11.6. Il incombe au participant d'informer le Promoteur de tout changement dans ses coordonnées, y compris son adresse résidentielle, son adresse électronique ou son numéro de téléphone de jour.

11.7 Ce concours n'est pas sponsorisé, approuvé, administré par ou associé à Facebook, Inc., Twitter, Inc., ou Electronic Arts, Inc. ou ses sociétés affiliées.

11.8. Ce Concours, ces termes et conditions, ainsi que tout litige découlant de ou en relation avec eux, seront régis et interprétés conformément au droit anglais. Chaque participant accepte de manière irrévocable que les tribunaux d' et du sont seuls compétents pour statuer sur tout litige ou toute réclamation lié au Concours ou aux présentes conditions.