Un rapport de presse a affirmé que Dani Ceballos est sur le point de signer son contrat avec son nouveau club, dans les prochaines heures.

Le journal « AS » a indiqué que l'histoire entre Dani Ceballos et le Real Betis, cet été, touche à sa fin, ce qui est logique, surtout à l'approche de la fermeture de la période des transferts, mais quelques points restent en suspens.

Les clauses du contrat du joueur ont été réglées : il était initialement de longue durée après la fin de sa période au Real Madrid, mais il a été modifié pour s'adapter aux besoins financiers imprévus du Real Betis cet été.

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Ainsi, le Real Betis et Ceballos se sont mis d'accord sur toutes les conditions nécessaires à la signature d'un contrat de trois ans, avec la possibilité d'une prolongation d'une quatrième année en option, ce qui ferait de lui l'un des joueurs les mieux payés de l'équipe, si ce n'est le mieux payé.

Ceballos a fourni de gros efforts en faisant pression sur le Real Madrid pour partir, malgré une année restant à son contrat, et le Betis s'efforce désormais de dégager la marge financière nécessaire dans un délai très serré.

Au cours des dernières 24 heures, le Real Betis a cherché à se séparer de Losada, à vendre Pablo García au prix le plus élevé et à trouver un joueur capable de concurrencer Álvaro Fidalgo, afin de libérer de la marge dans le budget des salaires, d'enregistrer Ceballos et de recruter le milieu défensif fortement réclamé par Pellegrini.

Ce ne sera pas facile, mais une atmosphère positive règne au Betis, au point qu'ils ont même envisagé la possibilité que la direction du club garantisse personnellement certaines transactions afin d'assurer leur bonne conclusion.

Ceballos pourrait signer un contrat même après la fermeture de la période des transferts estivaux, étant joueur libre. Cependant, il est peu probable que son nom soit inscrit en Ligue des champions, l'Union européenne de football (UEFA) demandant la remise de la liste des joueurs participant à la compétition demain, mercredi.

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