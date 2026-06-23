La légende du football français Michel Platini a surpris son monde en livrant son pronostic sur le futur vainqueur de la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

En marge d’un événement à Turin, l’ancien meneur de jeu a livré son pronostic pour l’édition 2026.

Pour l’ancienne star française, la sélection portugaise pourrait bien être la favorite, malgré ses débuts difficiles face à la République démocratique du Congo (1-1).

« Je parie sur le Portugal », a-t-il déclaré à Foot Mercato. « Si vous avez vu comment le Paris Saint-Germain a joué avec ses milieux de terrain portugais, je pense qu’ils sont capables de nous surprendre dans ce tournoi. »

Interrogé sur Cristiano Ronaldo, il a ajouté : « Son destin est entre ses mains. C’est lui qui décidera de la suite et du moment de son départ. Sa constitution physique, très différente de la mienne, lui permet d’envisager une carrière plus longue. »

Il a ajouté : « J’ai eu la malchance de me blesser en 1986 lors de la Coupe du monde, puis il y a eu la catastrophe du stade de Heysel ; j’ai vécu de nombreuses épreuves qui m’ont poussé à arrêter prématurément. »

L’ancienne star française conclut : « Si Ronaldo reste passionné – ce qui est le cas – il veut forcément continuer. Et si l’entraîneur le titularise, je suis sûr qu’il a raison. »