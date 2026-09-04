Parrott marque, Mbappé rate le penalty de l’égalisation à la 94e minute : première défaite pour le Real de Mourinho à Séville contre le Betis

Lors de la quatrième journée de Liga, après trois victoires consécutives, José Mourinho subit sa première défaite depuis son retour sur le banc du Real Madrid : le Betis Séville s’impose 1-0 à l’Estadio Benito Villamarin, grâce au but décisif de la nouvelle recrue Troy Parrott, l’attaquant irlandais entré en jeu depuis 13 minutes et buteur à la 81e minute.





En fin de match, énorme occasion pour le Real Madrid, mais Mbappé manque à la 94e minute le penalty de l’égalisation, accordé après une faute de l’ancien Napolitain Natan, après avoir touché la barre transversale.





L’équipe de Pellegrini rejoint ainsi le Real Madrid à 9 points, mais le FC Barcelone peut monter à 12 s’il gagne à Barcelone dimanche.