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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Parrott marque, Mbappé rate le penalty de l’égalisation à la 94e minute : première défaite pour le Real de Mourinho à Séville contre le Betis

Real Madrid

Lors de la quatrième journée de Liga, après trois victoires consécutives, José Mourinho subit sa première défaite depuis son retour sur le banc du Real Madrid : le Betis Séville s’impose 1-0 à l’Estadio Benito Villamarin, grâce au but décisif de la nouvelle recrue Troy Parrott, l’attaquant irlandais entré en jeu depuis 13 minutes et buteur à la 81e minute.


En fin de match, énorme occasion pour le Real Madrid, mais Mbappé manque à la 94e minute le penalty de l’égalisation, accordé après une faute de l’ancien Napolitain Natan, après avoir touché la barre transversale.


L’équipe de Pellegrini rejoint ainsi le Real Madrid à 9 points, mais le FC Barcelone peut monter à 12 s’il gagne à Barcelone dimanche.

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