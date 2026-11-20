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Declan Rice est devenu un joueur comparable à Roy Keane et Bryan Robson, a confié l’ancien international anglais Paul Ince à GOAL. Vainqueur de la Premier League avec Arsenal, il est considéré comme l’un des trois meilleurs milieux de terrain au monde. L’ancien joueur de Manchester City Rodri occupe la première place, mais le joueur de l’Angleterre, présent sur tout le terrain, fait désormais partie de l’élite mondiale.

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Un transfert record à Arsenal

Peu de gens auraient pu le prédire en voyant Rice, laissé libre par Chelsea lorsqu’il était jeune , sortir du centre de formation de West Ham. Son poste n’était alors pas encore clairement défini et il jouait régulièrement en défense centrale .

Il a fini par s’installer dans un rôle de milieu défensif, où il a pu exprimer tout son potentiel. Rice a été le capitaine de West Ham lors de son sacre en Ligue Europa Conférence en 2023.

Quelques semaines plus tard, alors que sa cote grimpait depuis quelque temps, son transfert record à Arsenal pour 105 millions de livres sterling (138 millions de dollars) était bouclé. Il devenait ainsi le joueur britannique le plus cher de l’histoire .

Un jeu qui a évolué à Arsenal

Dans le nord de Londres, il a encore progressé. À 27 ans, ce joueur affable est désormais davantage un numéro 8 porté vers l’avant, en club comme en sélection, qu’un numéro 6 chargé de récupérer le ballon et de le transmettre rapidement à ses coéquipiers.

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Il a été question de voir Rice prétendre au Ballon d’Or , après que son coéquipier en sélection Harry Kane a remporté cette distinction en 2026 . Son importance pour toute équipe est évidente, lui qui a décroché le titre en Premier League avec Arsenal la saison dernière.

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Largement considéré comme l’un des milieux de terrain les plus complets au monde, Rice peut rivaliser avec les meilleurs, au point de susciter des comparaisons avec d’illustres milieux capables d’aller d’une surface à l’autre , qui ont autrefois brillé pour Manchester United et l’Angleterre.

L’un des meilleurs à son poste

Ince, qui a lui-même tenu ce rôle à Manchester United et en équipe d’Angleterre, a répondu à GOAL, dans le cadre d’un entretien réalisé en partenariat avec freebets.com, lorsqu’on lui a demandé si Rice figurait parmi les trois meilleurs milieux de terrain de la planète : « Rodri est le meilleur milieu de terrain au monde.

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« Jude Bellingham, est-ce qu’on le classe parmi les milieux de terrain ? Je ne sais pas, c’est probablement un numéro 10. Je pense qu’il est l’un des meilleurs joueurs au monde, sans aucun doute. Mais Rodri est le meilleur milieu de terrain.

« Declan Rice, honnêtement, a été incroyable. Ce qui est amusant, c’est qu’il a un peu fait la même chose que moi. Il a quitté West Ham pour rejoindre un plus grand club, comme je l’ai fait, même si les circonstances étaient évidemment différentes. J’ai quitté West Ham pour Manchester United contre 1 million de livres sterling et lui est parti à Arsenal contre 105 millions de livres sterling, donc il y a une petite différence !

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« Je pense simplement que c’est un milieu de terrain complet. Vraiment. Je pense qu’il a tout. Il couvre tout le terrain, il peut marquer, il est complet. On ne trouve plus vraiment de milieux aussi complets de nos jours. Je pense qu’il fait partie des très rares joueurs capables de faire ce qu’il fait. Il va d’une surface à l’autre, il défend, il se projette vers l’avant.

« Je ne connais pas vraiment d’autre joueur qui fasse ce qu’il fait, à la Roy Keane, en multipliant les allers-retours, ou à la Bryan Robson. Lui le fait, et personne d’autre. Elliot Anderson ne le fait pas à Manchester City. Donc, pour moi, oui, si l’on parle des meilleurs joueurs du monde, il en fait assurément partie. »

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Un futur Ballon d’Or ?

Rice devrait aujourd’hui être au sommet de ses capacités. Il a acquis suffisamment d’expérience au fil des années pour savoir comment tirer le meilleur de lui-même. Arsenal et l’Angleterre continuent d’en profiter.

Reste à savoir s’il atteindra un jour le niveau de Rodri et rejoindra l’Espagnol vainqueur de la Coupe du monde au palmarès du Ballon d’Or. Mais sa trajectoire laisse penser qu’il est toujours destiné à atteindre les sommets.