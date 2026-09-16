Parmi les meilleurs meneurs de jeu d'Europe : Barcelone fait le premier pas vers un transfert hivernal de choix

Un rapport de presse a révélé, ce mercredi, la démarche du Barça pour boucler un joli transfert en provenance du championnat suédois lors du prochain mercato hivernal.

Selon le journal « Expressen », Barcelone, par l'intermédiaire de l'un de ses recruteurs, a assisté à la rencontre de la 21e journée du championnat suédois entre Djurgården et Gais Göteborg au 3Arena lundi dernier afin de suivre la progression de Bo Hegland, le milieu offensif norvégien de 22 ans.

L'international norvégien des moins de 21 ans a brillé dans la victoire de son équipe, Djurgården, qui s'est imposée 2-0 pour occuper la deuxième place du classement, à sept points du leader Sirius.

Hegland a délivré une passe décisive sur le but d'ouverture de Kristian Lyng et a inscrit lui-même le deuxième but.

En 21 matches de championnat, il a marqué huit buts et délivré 15 passes décisives, un bilan qui le place parmi les 15 meilleurs passeurs d'Europe en 2026.

Hegland est un spécialiste des coups de pied arrêtés, chargé de tirer les corners et les coups francs. Il se distingue par l'élégance de son pied droit et mesure 1,85 mètre.

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Hegland, lié par un contrat courant jusqu'en 2029 et d'une valeur marchande de 2,5 millions d'euros selon le site Transfermarkt, a rejoint le club suédois de Djurgården en 2025 en provenance du club norvégien de Moss, après une période passée au club de Frigg, également dans son pays natal.

Il a également joué brièvement avec l'équipe des moins de 19 ans du club italien de Lecce en 2023.

Ces derniers mois, son nom a été associé aux clubs de Newcastle, d'Anderlecht et de l'Atlético Madrid.