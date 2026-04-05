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Parmi eux, Mbappé et Vinícius… Six joueurs du Real Madrid risquent une suspension pour le match contre le Bayern Munich

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L'équipe royale doit déjà composer avec plusieurs absences

Le Real Madrid doit relever un défi disciplinaire de taille lors de son prochain match contre le Bayern Munich, mardi prochain au stade Santiago Bernabéu, à l'occasion du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Les Merengues aborderont ce match sous la menace de perdre six joueurs pour le match retour, prévu à l'Allianz Arena de Munich, s'ils reçoivent de nouveaux cartons jaunes, conformément aux règles de l'Union européenne de football (UEFA).

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La liste des joueurs menacés d'absence en raison d'une accumulation de cartons comprend : Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Dean Hooysen et Álvaro Carreras.

Mbappé a rejoint ses coéquipiers dans la « zone rouge » après avoir reçu un carton jaune lors du match retour des huitièmes de finale contre Manchester City.

L'entraîneur des Merengues, Álvaro Arbeloa, espère surmonter ce problème et s'en sortir avec le moins de pertes possible, d'autant plus que plusieurs de ses stars sont absentes pour cause de blessure.

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