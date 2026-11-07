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Serie A - Journée 11 7 nov. 2026 - 12:00 Stadio Ennio Tardini

Parme-Bologne est diffusé en exclusivité sur DAZN. Pour suivre le match, un abonnement à la plateforme est nécessaire. Celle-ci est accessible sur smart TV, smartphone, tablette ou ordinateur. Les clients abonnés à la fois à DAZN et à Sky pourront également suivre la rencontre sur DAZN 1, disponible sur le canal 214 du satellite.

Le stade Tardini de Parme accueille le derby émilien entre Parme et Bologne, comptant pour la 11e journée de Serie A 2026/27. Les deux équipes abordent ce rendez-vous avec le moral au beau fixe après avoir pris les trois points lors de la journée précédente.

Le Parme d’Alberto Gilardino a signé une victoire historique sur le terrain de l’Atalanta, en s’imposant 3-0 à Bergame. Un succès qui a permis à Parme de quitter la zone de relégation et d’atteindre les 8 points au classement.

Simone Lontani a été le grand protagoniste de la soirée à Bergame. L’attaquant né en 2008 en est déjà à son cinquième but de la saison. L’ancien jeune joueur de l’AC Milan a inscrit le but du 3-0 après un petit pont sur Pasalic, suivi d’une frappe précise du droit dans le petit filet de Carnesecchi.

Le Bologne de Raffaele Palladino reste, de son côté, sur trois victoires consécutives, dont la dernière 2-1 contre Monza. Bologne a changé de rythme depuis que Palladino a remplacé Domenico Tedesco sur le banc et entend désormais prolonger cette série de résultats.

Pour les deux équipes, cette rencontre est importante afin de consolider leur place au classement. Parme veut confirmer la première victoire de Gilardino sur son banc ; Bologne vise un quatrième succès d’affilée.

Voici toutes les informations pour suivre le match en direct à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Gilardino devrait reconduire une grande partie du onze qui a battu l’Atalanta. Parmi les titulaires probables figurent Daffara dans les buts, Delprato, N'Diaye et Troilo en défense, ainsi que Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita et Valeri au milieu. Lontani devrait de nouveau être aligné en attaque, tandis que Romero et Touré sont en concurrence pour l’autre place. Drobnic et Bernabé sont absents.

Palladino devrait aligner Skorupski dans les buts et une défense à trois composée de Casale, Darmian et Theate. Miranda, Amondarain, Ferguson et Pobega devraient évoluer au milieu, tandis que Bernardeschi et Cambiaghi épauleront l’avant-centre Odgaard, appelé à remplacer Piccoli, blessé. Holm, Enem et De Silvestri sont indisponibles.

Forme du moment

Parme a enregistré une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de championnat, avec 6 buts marqués et 9 encaissés. Son résultat le plus récent est la victoire 3-0 infligée à l’Atalanta, la première de Gilardino en Serie A depuis qu’il a remplacé Cuesta. Auparavant, Parme avait fait match nul 0-0 contre l’Udinese et perdu face à la Lazio (1-2), au Torino (0-3) et à l’Inter (0-3).

Bologne a remporté quatre de ses cinq derniers matches, pour une défaite, avec 11 buts marqués et 6 encaissés. Bologne reste sur une victoire 2-1 contre Monza et avait auparavant battu l’AC Milan 4-2 à l’extérieur et Cagliari 2-0. Sa seule défaite sur cette période a été concédée face à l’Inter (3-1).

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 8 février 2026, lorsque Bologne avait reçu Parme et s’était imposé 1-0. Sur leurs cinq dernières rencontres officielles, le bilan est favorable à Bologne : trois victoires contre une pour Parme, ainsi qu’un nul. À noter le succès 3-1 de Bologne au Tardini en novembre 2025 et la victoire 2-0 de Parme à domicile en février 2025.

Classement

Au classement de Serie A, Bologne occupe la neuvième place, tandis que Parme est quinzième.