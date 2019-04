Parme - AC Milan (1-1), Milan contraint au nul à Parme

L'AC Milan a perdu deux points contre Parme et n'a pas montré un visage très reluisant.

Plongé dans la course à l'Europe et une possible qualification en , l' n'a pas montré son meilleur visage sur la pelouse de ce samedi.

Le but inscrit par Samuel Castillejo après l'heure de jeu (69') aurait pu être suffisant, mais l'AC Milan a craqué dans les derniers instants.

Quatrième au coup d'envoi, l'équipe dirigée par Gennaro Gattuso a attendu pour faire la différence. Un deuxième but aurait même pu être marqué mais Patrick Cutrone, entré à la place de Tiémoué Bakayoko quelques minutes plus tôt, a vu sa réalisation annulée par le VAR (72').

Bruno Alves a permis à Parme de revenir au score en fin de match (87ème) d'un superbe coup-franc.

L'AC Milan se situe donc à quatre unités de l' , troisième, qui affrontera l' , ce samedi soir (20h30).