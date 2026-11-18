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Serie A - Journée 12 21 nov. 2026 - 12:00 Stadio Ennio Tardini

Parma-Roma est diffusé en direct sur DAZN, qui détient les droits de tous les matches de Serie A 2026/27. Vous trouverez ci-dessous le lien pour vous abonner et suivre la rencontre en direct.

La Roma de Gian Piero Gasperini se rend chez le Parma d’Alberto Gilardino le samedi 21 novembre, au Stadio Ennio Tardini, pour une rencontre de Serie A 2026/27.

La Roma arrive à Parme à la troisième place du classement, avec un effectif qui retrouve progressivement tous ses joueurs après une période compliquée sur le front des blessures. Le retour le plus attendu est celui de Paulo Dybala, qui a repris l’entraînement collectif le mardi 17 novembre et devrait être disponible pour ce déplacement.

Le Parma occupe la seizième place du classement et aborde ce rendez-vous avec moins de certitudes que son adversaire. La victoire 3-0 contre l’Atalanta lors de la dernière journée a toutefois redonné confiance à Gilardino, qui devra se passer de l’attaquant David Romero, absent en raison d’une blessure à l’épaule contractée lors du derby contre Bologne.

Les confrontations récentes entre les deux équipes tournent à l’avantage de la Roma : elle a remporté trois de leurs quatre derniers duels, dont le mémorable succès 3-2 au Tardini en mai dernier. Le Parma tentera d’inverser cette tendance devant son public.

Ce match constitue également un test important pour Gasperini, engagé sur trois fronts entre le championnat, la Ligue des champions et la Coupe d’Italie. Avec une série de rencontres rapprochées, il a besoin d’un effectif aussi complet que possible.

Voici toutes les informations pour suivre Parma-Roma à la télévision et en direct sur Internet.

Actualité des équipes

Le Parma devra se passer de David Romero, Adrian Bernabé et Diego Carlos, blessés, tandis qu’Abdoulaye N'Diaye est suspendu. Gilardino cherchera d’autres solutions en attaque après l’indisponibilité de l’avant-centre argentin.

Du côté de la Roma, Gasperini récupère Paulo Dybala et Gianluca Mancini, qui ont tous deux repris l’entraînement collectif. Mile Svilar, Pierluigi Gollini, Lorenzo Pellegrini et Devyne Rensch restent en revanche indisponibles. D’autres informations sur les compositions seront disponibles à l’approche du coup d’envoi.

Forme du moment

Le Parma compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de Serie A, avec cinq buts marqués et neuf encaissés. Son résultat le plus récent est une défaite 2-1 contre Bologne, précédée toutefois d’un net succès 3-0 face à l’Atalanta. Les performances du Parma ont été irrégulières : trois revers consécutifs contre le Torino, la Lazio et Bologne ont mis fin à une série positive.

La Roma a enregistré trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, inscrivant 17 buts et en encaissant 13. Sa dernière sortie s’est soldée par un succès 3-0 contre Sassuolo en Serie A, tandis que la défaite 3-2 face à Manchester United en Ligue des champions reste son seul faux pas récent. La Roma s’est imposée 5-2 sur le terrain de l’Udinese et 4-2 contre Cagliari, affichant une nette efficacité offensive.

Confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte au 10 mai 2026, lorsque la Roma s’était imposée 3-2 au Tardini en Serie A. Sur leurs cinq dernières confrontations, la Roma mène avec trois victoires contre une pour le Parma, le bilan étant complété par un nul. Le seul succès du Parma sur cette période est sa victoire 2-0 à domicile en mars 2021.

Classement

En Serie A, la Roma occupe actuellement la troisième place, tandis que le Parma est seizième.