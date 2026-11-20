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Serie A Femminile - Journée 8 21 nov. 2026 - 06:30

Parma Calcio 1913 - Napoli Femminile sera diffusé en direct sur DAZN. Voici les informations pour suivre le match en streaming.

Parma Calcio 1913 reçoit Napoli Femminile en Serie A féminine, pour un duel entre deux équipes qui cherchent à améliorer leur position dans la seconde moitié du classement.

L’équipe de Stefano Sottili aborde cette rencontre sur une série de résultats irréguliers. Lors de ses cinq derniers matches de championnat, Parme a enregistré une victoire, un nul et trois défaites. La plus récente, un lourd revers 6-5 face à la Roma, a mis en lumière les difficultés défensives de l’équipe.

Le Napoli Femminile d’Alessandro Spugna s’est montré plus solide lors de ses dernières sorties. Naples reste sur un match nul 3-3 contre l’AC Milan, un résultat qui confirme une certaine capacité à réagir, même dans les situations difficiles.

Sur le plan des résultats, Naples compte deux nuls et une victoire lors de ses trois derniers matches, tandis que Parme a alterné bons et mauvais résultats sans parvenir à trouver de la régularité.

Une victoire serait essentielle pour Parme afin de s’éloigner du bas du classement, tandis que Naples cherche des points pour consolider sa neuvième place. Voici toutes les informations nécessaires pour suivre le match en direct à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Du côté de Parma Calcio 1913, Stefano Sottili n’a signalé aucune absence pour blessure ou suspension et n’a pas non plus dévoilé de composition probable. Des informations sur l’effectif seront disponibles à l’approche du coup d’envoi.

Du côté de Napoli Femminile, Alessandro Spugna n’a lui non plus communiqué aucune information officielle sur les blessures, les suspensions ou la composition probable. D’autres nouvelles de l’équipe de Naples seront ajoutées dans les heures précédant le match.

Forme actuelle

Parma Calcio 1913 affiche une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de Serie A. Son résultat le plus récent est une défaite 6-5 contre la Roma, une rencontre riche en buts qui a toutefois révélé ses fragilités défensives. Auparavant, Parme avait battu Como Women 1-0 et fait match nul 0-0 contre Sassuolo. Sur ces cinq rencontres, Parme a inscrit cinq buts et en a encaissé onze.

Napoli Femminile a enregistré une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq dernières sorties en championnat. Son dernier résultat est un nul 3-3 contre l’AC Milan. Auparavant, Naples avait fait match nul 0-0 contre la Lazio et perdu 2-1 face à la Roma. Le résultat le plus positif de cette période est sa nette victoire 4-1 contre Sassuolo. Sur ces cinq matches, Naples a marqué neuf buts et en a encaissé sept.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 21 février 2026 : le match s’était terminé sur un score de 0-0 sur le terrain de Napoli Femminile, en Serie A. Sur leurs cinq dernières confrontations, Naples compte une victoire, Parme une également, et les deux équipes ont fait match nul à trois reprises. Leurs résultats récents témoignent d’un rapport de force équilibré.

Classement

En Serie A féminine, Napoli Femminile occupe actuellement la neuvième place du classement, tandis que Parma Calcio 1913 est dixième.