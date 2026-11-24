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Ligue des Champions - Journée 5 25 nov. 2026 - 15:00 Parc des Princes

Le Parc des Princes, à Paris, accueille PSG - Roma, un match de Ligue des champions entre le leader du classement et une équipe en quête de points précieux.

Les champions d’Europe en titre abordent ce rendez-vous avec 12 victoires consécutives toutes compétitions confondues. La dernière a été obtenue à Nice, où l’équipe de Luis Enrique a renversé la situation après avoir concédé l’ouverture du score pour s’imposer 3-2 grâce à un but de Ferran Torres à cinq minutes de la fin.

La victoire sur la Côte d’Azur a toutefois eu un prix élevé. Desire Doue a subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et sera opéré d’ici la fin du mois, tandis que Khvicha Kvaratskhelia est à l’arrêt depuis le match d’octobre contre Barcelone en raison de la même blessure.

La Roma de Gian Piero Gasperini traverse une excellente période en championnat. Sa victoire 5-1 contre Parme a ramené le club romain à deux points du leader, la Lazio, grâce aux quatre buts de Donyell Malen.

En Europe, son parcours a été moins régulier. La défaite 3-2 contre Manchester United lors de sa dernière sortie en Ligue des champions pèse sur son classement, que la Roma veut améliorer à Paris.

La tâche s’annonce difficile, car le PSG a inscrit six buts contre Villarreal lors de son précédent match européen à domicile. Gasperini devra trouver comment contenir une attaque qui, malgré les absences, ne manque pas de qualités.

Voici toutes les informations sur la chaîne TV, le streaming et l’horaire pour suivre le match.

Les dernières nouvelles des équipes

Du côté du PSG, Luis Enrique devrait aligner Safonov dans les buts, avec Pacho, Zabarnyi et Lucas Hernandez en défense, ainsi que Hakimi sur la droite. Au milieu, Fabian Ruiz, Joao Neves et Vitinha sont attendus, tandis que Ferran Torres, Akliouche et Mayulu devraient évoluer en attaque. Telle est la composition probable à ce stade, sans joueur indisponible ni suspendu signalé.

La Roma de Gasperini devrait miser sur Vasquez dans les buts, avec Mancini, Hermoso et Balerdi devant lui. Cristante, Molina, De Roon et Wesley sont attendus au milieu, tandis que Soulé, Mora et Malen composeraient l’attaque. Aucune absence n’est non plus signalée pour la Roma, et de nouvelles informations seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Forme du moment

Le PSG aborde cette rencontre avec cinq victoires lors de ses cinq derniers matchs. La plus récente est le succès 3-2 à Nice en Ligue 1, précédé du 1-0 contre Troyes, du 6-0 face à Villarreal en Ligue des champions, du 5-1 contre Le Havre et du 2-0 face à Lyon. Au total, le club parisien a marqué 17 buts et n’en a encaissé que 3, avec trois matchs sans encaisser de but.

La Roma compte quatre victoires et une défaite sur la même période. Son succès le plus récent est le 5-1 contre Parme, après le 3-0 face à Sassuolo, le 5-2 contre l’Udinese et le 4-2 face à Cagliari. Son seul revers est le 3-2 contre Manchester United en Ligue des champions. Le club romain a inscrit 19 buts et en a encaissé 8.

Confrontations directes

Les précédents entre les deux équipes sont très rares. Le seul match récent recensé est une rencontre amicale disputée le 1er août 2010, qui s’est achevée sur le score de 1-1. Le bilan est donc d’un nul, avec un but de chaque côté, et cette affiche de Ligue des champions a des airs de confrontation presque inédite.

Classement

En Ligue des champions, le PSG occupe la première place du classement, tandis que la Roma est 20e. Pour le club parisien, c’est l’occasion de conforter sa place de leader ; pour la Roma, de faire un pas important vers une qualification plus sereine.