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Paris Saint-Germain-Lyon, avant-match de Ligue 1 : les Parisiens, dotés d’une puissante attaque, visent la première place face aux Gones

Paris Saint-Germain vs Lyon
Ligue 1
Paris Saint-Germain
Lyon

Après une éclatante victoire 4-2 contre Barcelone en Ligue des champions, les Parisiens de Luis Enrique défendent leur antre du Parc des Princes face à une équipe lyonnaise désireuse de rebondir après une déception européenne en milieu de semaine.

Paris Saint-Germain - Lyon : informations sur le match

crest
Ligue 1 - Journée 8
Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique Lyonnais le dimanche 25 octobre 2026 à 19 h 45 GMT (15 h 45 EST / 20 h 45 BST / 21 h 45 SAST), au Parc des Princes, pour la 8e journée de Ligue 1.

Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

La puissance offensive parisienne à l’épreuve de Gones solides dans la capitale

Après une soirée européenne spectaculaire au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain reçoit dimanche son rival de longue date, Lyon, pour l’une des affiches de Ligue 1. Les champions de Luis Enrique arrivent en grande forme après avoir dominé Barcelone 4-2 mardi en Ligue des champions, grâce notamment à des buts tardifs de Vitinha et Fabián Ruiz. Cette prestation européenne a prolongé une série de victoires entamée par un succès 3-1 à Strasbourg en championnat. Ils affrontent une équipe lyonnaise désireuse de se relancer après sa lourde défaite 3-0 jeudi contre Hoffenheim en Ligue Europa, malgré son récent succès en championnat face à l’OGC Nice.

FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAGetty Images

Le duel à suivre : Désiré Doué face à Moussa Niakhaté

Un atout offensif en forme : Désiré Doué s’est illustré face à Barcelone en milieu de semaine, en ouvrant le score et en délivrant une passe décisive importante. Sa mobilité entre le flanc gauche et les espaces dans l’axe constitue une menace immédiate pour la défense lyonnaise.

Le patron de la défense : Moussa Niakhaté est le pilier de la défense centrale lyonnaise. Niakhaté devra préserver l’organisation défensive pour limiter les espaces dont pourraient profiter Doué et Khvicha Kvaratskhelia, tout en faisant face aux transitions rapides de Paris à la récupération du ballon.

FBL-EUR-C3-ANDERLECHT-LYONGetty Images

Analyse tactique et compositions probables

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Safonov ; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández ; João Neves, Vitinha, Ruiz ; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Olympique Lyonnais (4-3-3) : Greif ; Mata, Niakhaté, Kluivert, Tagliafico ; Tessmann, Morton, Tolisso ; Nuamah, Himbert, Nakamura.

La clé du match : Le PSG est largement favori à domicile et compte sur sa maîtrise du ballon dans l’axe ainsi que sur les montées de son latéral Achraf Hakimi. Pour créer la surprise, Lyon devra miser avant tout sur des transitions rapides vers l’avant, par l’intermédiaire de Keito Nakamura et Rémi Himbert, afin d’exploiter les espaces laissés par le pressing haut et soutenu du PSG.

Effectifs et nouvelles des équipes

Paris Saint-Germain vs Lyon Équipes probables

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
page.match.formation.title
Lyon crest
Lyon
OL
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovLucas HernándezLucas HernándezWarren Zaïre-EmeryWarren Zaïre-EmeryL. DigneL. DigneI. ZabarnyiI. ZabarnyiJ. NevesJ. NevesD. FernandezD. FernandezL. BeraldoL. BeraldoM. AklioucheM. AklioucheF. TorresF. TorresOusmane DembéléOusmane DembéléR. DescampsR. DescampsMoussa NiakhatéMoussa NiakhatéAbnerAbnerZ. AthekameZ. AthekameClinton MataClinton MataM. BidstrupM. BidstrupJ. DuranvilleJ. DuranvilleT. TessmannT. TessmannN. NarteyN. NarteyK. BoudacheK. BoudacheP. SulcP. Sulc
Lyon crest
Lyon
OL
4-3-3
Paris Saint-Germain

Onze de départ

Lyon

Entraineur

  • Luis Enrique
  • P. Fonseca

Luis Enrique sera privé de deux joueurs pour cette rencontre. Senny Mayulu et Nuno Mendes sont tous deux indiqués comme blessés et ne pourront pas être sélectionnés. Aucun joueur du PSG n’est signalé comme suspendu. Des mises à jour de la composition probable seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Paulo Fonseca doit composer avec un absent sur blessure : Mohamed Ouedraogo est forfait pour Lyon. Keito Nakamura est suspendu et manquera lui aussi la rencontre. La composition de l’équipe visiteuse sera confirmée à l’approche du coup d’envoi.

Forme du moment

PSG

PSG - Forme

OM
V1-2
LEM
V3-1
MCI
V2-4
STR
V1-3
BAR
V4-2
But marqué (encaissé)
16/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
OL

OL - Forme

REN
V4-0
RCL
D2-1
CRY
V3-2
NCE
V2-1
TSG
D3-0
But marqué (encaissé)
10/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Le PSG a remporté ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues entre la Ligue 1 et la Ligue des champions, inscrivant 11 buts et en encaissant cinq sur cette période. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 3-1 à Strasbourg en Ligue 1. Le club a également battu Manchester City 4-2 lors de la phase de ligue de la Ligue des champions et remporté des victoires contre Le Mans, Marseille et Brest en championnat. Cinq victoires en cinq matches témoignent d’une série régulière, sans nul ni défaite.

Lyon a remporté quatre de ses cinq derniers matches, entre la Ligue 1 et la Ligue Europa. Sa seule défaite est survenue contre Lens (2-1). Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 face à Nice en Ligue 1. Lyon a également battu Crystal Palace 3-2 en Ligue Europa et largement dominé Rennes 4-0 en championnat. L’équipe de Fonseca a inscrit 12 buts lors de ses cinq derniers matches.

Confrontations directes

Face à face

Paris Saint-GermainNulLyon
4
0
1
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Lyon badge
Lyon
OL
2
FDM
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
FDM
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
FDM
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Lyon badge
Lyon
OL
1
FDM
Coupe de France
Lyon badge
Lyon
OL
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FDM
12Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué5/5

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à avril 2026, lorsque Lyon s’est imposé 2-1 au Parc des Princes en Ligue 1. Il s’agit de la dernière défaite à domicile du PSG dans cette confrontation. Sur leurs cinq derniers duels, le PSG compte trois victoires contre deux pour Lyon. Paris a inscrit 10 buts et Lyon huit lors de ces rencontres.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
LyonLyonOL
7421135+814
V
D
V
N
V
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
V
V
V
V
D
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
V
D
V
N
V
4
LilleLilleLIL
7421105+514
N
V
D
V
V
5
MonacoMonacoASM
7421106+414
D
N
V
N
V
6
RennesRennesREN
74121514+113
D
V
D
V
V
7
LorientLorientFCL
732276+111
V
V
D
N
V
8
LensLensRCL
73131411+310
V
V
D
N
D
9
MarseilleMarseilleOM
73041410+49
V
V
D
D
D
10
BrestBrestB29
72321310+39
N
V
D
D
V
11
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
V
N
V
N
D
12
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
73041117-69
V
D
V
V
D
13
NiceNiceNCE
722369-38
D
V
V
D
N
14
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
D
D
D
N
V
15
AngersAngersSCO
7214915-67
D
D
V
N
D
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
D
D
V
N
N
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
D
D
D
D
D
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
D
D
D
N
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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