Paris Saint-Germain - Lyon : informations sur le match

Ligue 1 - Journée 8 25 oct. 2026 - 15:45 Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique Lyonnais le dimanche 25 octobre 2026 à 19 h 45 GMT (15 h 45 EST / 20 h 45 BST / 21 h 45 SAST), au Parc des Princes, pour la 8e journée de Ligue 1.

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La puissance offensive parisienne à l’épreuve de Gones solides dans la capitale

Après une soirée européenne spectaculaire au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain reçoit dimanche son rival de longue date, Lyon, pour l’une des affiches de Ligue 1. Les champions de Luis Enrique arrivent en grande forme après avoir dominé Barcelone 4-2 mardi en Ligue des champions, grâce notamment à des buts tardifs de Vitinha et Fabián Ruiz. Cette prestation européenne a prolongé une série de victoires entamée par un succès 3-1 à Strasbourg en championnat. Ils affrontent une équipe lyonnaise désireuse de se relancer après sa lourde défaite 3-0 jeudi contre Hoffenheim en Ligue Europa, malgré son récent succès en championnat face à l’OGC Nice.

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Le duel à suivre : Désiré Doué face à Moussa Niakhaté

Un atout offensif en forme : Désiré Doué s’est illustré face à Barcelone en milieu de semaine, en ouvrant le score et en délivrant une passe décisive importante. Sa mobilité entre le flanc gauche et les espaces dans l’axe constitue une menace immédiate pour la défense lyonnaise.

Le patron de la défense : Moussa Niakhaté est le pilier de la défense centrale lyonnaise. Niakhaté devra préserver l’organisation défensive pour limiter les espaces dont pourraient profiter Doué et Khvicha Kvaratskhelia, tout en faisant face aux transitions rapides de Paris à la récupération du ballon.

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Analyse tactique et compositions probables

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Safonov ; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández ; João Neves, Vitinha, Ruiz ; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Olympique Lyonnais (4-3-3) : Greif ; Mata, Niakhaté, Kluivert, Tagliafico ; Tessmann, Morton, Tolisso ; Nuamah, Himbert, Nakamura.

La clé du match : Le PSG est largement favori à domicile et compte sur sa maîtrise du ballon dans l’axe ainsi que sur les montées de son latéral Achraf Hakimi. Pour créer la surprise, Lyon devra miser avant tout sur des transitions rapides vers l’avant, par l’intermédiaire de Keito Nakamura et Rémi Himbert, afin d’exploiter les espaces laissés par le pressing haut et soutenu du PSG.

Effectifs et nouvelles des équipes

Luis Enrique sera privé de deux joueurs pour cette rencontre. Senny Mayulu et Nuno Mendes sont tous deux indiqués comme blessés et ne pourront pas être sélectionnés. Aucun joueur du PSG n’est signalé comme suspendu. Des mises à jour de la composition probable seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Paulo Fonseca doit composer avec un absent sur blessure : Mohamed Ouedraogo est forfait pour Lyon. Keito Nakamura est suspendu et manquera lui aussi la rencontre. La composition de l’équipe visiteuse sera confirmée à l’approche du coup d’envoi.

Forme du moment

Le PSG a remporté ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues entre la Ligue 1 et la Ligue des champions, inscrivant 11 buts et en encaissant cinq sur cette période. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 3-1 à Strasbourg en Ligue 1. Le club a également battu Manchester City 4-2 lors de la phase de ligue de la Ligue des champions et remporté des victoires contre Le Mans, Marseille et Brest en championnat. Cinq victoires en cinq matches témoignent d’une série régulière, sans nul ni défaite.

Lyon a remporté quatre de ses cinq derniers matches, entre la Ligue 1 et la Ligue Europa. Sa seule défaite est survenue contre Lens (2-1). Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 face à Nice en Ligue 1. Lyon a également battu Crystal Palace 3-2 en Ligue Europa et largement dominé Rennes 4-0 en championnat. L’équipe de Fonseca a inscrit 12 buts lors de ses cinq derniers matches.

Confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à avril 2026, lorsque Lyon s’est imposé 2-1 au Parc des Princes en Ligue 1. Il s’agit de la dernière défaite à domicile du PSG dans cette confrontation. Sur leurs cinq derniers duels, le PSG compte trois victoires contre deux pour Lyon. Paris a inscrit 10 buts et Lyon huit lors de ces rencontres.