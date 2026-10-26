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Paris Saint-Germain - Lyon, avant-match de Ligue 1 : les Parisiens, dotés d’une force de frappe impressionnante, visent la première place face aux Gones

Paris Saint-Germain vs Lyon
Ligue 1
Paris Saint-Germain
Lyon

Après leur éclatante victoire (4-2) contre Barcelone en Ligue des champions, les Parisiens de Luis Enrique défendent leur terrain au Parc des Princes face à un Lyon désireux de se relancer après une déception européenne en milieu de semaine.

Paris Saint-Germain - Lyon : les détails du match

crest
Ligue 1 - Journée 8
Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique Lyonnais le lundi 26 octobre 2026 à 19 h 45 GMT (15 h 45 EST / 20 h 45 BST / 21 h 45 SAST), au Parc des Princes, pour la 8e journée de Ligue 1.

Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

La puissance offensive parisienne à l’épreuve de la résistance des Gones

Après un festival offensif européen au Parc des Princes, le décor est planté pour l’affiche de Ligue 1 de dimanche, avec la réception par le Paris Saint-Germain de son rival de longue date, Lyon. Les champions de Luis Enrique arrivent en grande forme après avoir dominé Barcelone 4-2 mardi en Ligue des champions, grâce notamment à des buts tardifs de Vitinha et Fabián Ruiz. Cette prestation européenne a prolongé leur série de victoires, entamée par un succès 3-1 à Strasbourg en championnat. Ils affrontent une équipe lyonnaise désireuse de se relancer après sa lourde défaite 3-0 contre Hoffenheim jeudi en Ligue Europa, malgré un récent succès en championnat face à l’OGC Nice.

FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAGetty Images

Le duel à suivre : Désiré Doué face à Moussa Niakhaté

Un atout offensif en forme : Désiré Doué a livré une prestation remarquable contre Barcelone en milieu de semaine, ouvrant le score et délivrant une passe décisive importante. Ses déplacements entre le flanc gauche et les espaces dans l’axe représentent une menace immédiate pour la défense lyonnaise.

Le patron de la défense : Moussa Niakhaté est le pilier de la défense centrale lyonnaise. Il devra préserver l’organisation défensive pour réduire les espaces dont disposent Doué et Khvicha Kvaratskhelia, tout en faisant face aux transitions rapides du contre-pressing parisien.

FBL-EUR-C3-ANDERLECHT-LYONGetty Images

Analyse tactique et compositions probables

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Safonov ; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández ; João Neves, Vitinha, Ruiz ; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Olympique Lyonnais (4-3-3) : Greif ; Mata, Niakhaté, Kluivert, Tagliafico ; Tessmann, Morton, Tolisso ; Nuamah, Himbert, Nakamura.

La clé du match : Le PSG part nettement favori à domicile et s’appuiera sur sa maîtrise du ballon dans l’axe ainsi que sur les montées de son latéral Achraf Hakimi. Pour créer la surprise, Lyon devra surtout miser sur des transitions verticales rapides avec Keito Nakamura et Rémi Himbert afin d’exploiter les espaces laissés en défense par le pressing haut et constant du PSG.

Effectifs et dernières nouvelles des équipes

Paris Saint-Germain vs Lyon Équipes probables

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
page.match.formation.title
Lyon crest
Lyon
OL
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovL. DigneL. DigneA. HakimiA. HakimiI. ZabarnyiI. ZabarnyiW. PachoW. PachoJ. NevesJ. NevesVitinhaVitinhaWarren Zaïre-EmeryWarren Zaïre-EmeryF. TorresF. TorresM. AklioucheM. AklioucheDésiré DouéDésiré DouéD. GreifD. GreifMoussa NiakhatéMoussa NiakhatéAbnerAbnerZ. AthekameZ. AthekameF. BacherF. BacherM. BidstrupM. BidstrupJ. DuranvilleJ. DuranvilleT. TessmannT. TessmannK. BoudacheK. BoudacheC. TolissoC. TolissoE. NuamahE. Nuamah
Lyon crest
Lyon
OL
4-3-3
Paris Saint-Germain

Onze de départ

Lyon

Entraineur

  • Luis Enrique
  • P. Fonseca

Luis Enrique sera privé de deux joueurs pour cette rencontre. Senny Mayulu et Nuno Mendes sont tous deux signalés blessés et ne pourront pas être sélectionnés. Aucune suspension n’est signalée dans l’effectif du PSG. La composition probable sera actualisée à l’approche du coup d’envoi.

Paulo Fonseca doit composer avec un blessé, Mohamed Ouedraogo, forfait pour Lyon. Keito Nakamura est suspendu et manquera lui aussi le match. La composition de l’équipe visiteuse sera confirmée à l’approche du coup d’envoi.

Forme du moment

PSG

PSG - Forme

OM
V1-2
LEM
V3-1
MCI
V2-4
STR
V1-3
BAR
V4-2
But marqué (encaissé)
16/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
OL

OL - Forme

REN
V4-0
RCL
D2-1
CRY
V3-2
NCE
V2-1
TSG
D3-0
But marqué (encaissé)
10/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Le PSG a remporté ses cinq derniers matches, en Ligue 1 et en Ligue des champions, inscrivant 11 buts et en encaissant cinq sur cette période. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 3-1 à Strasbourg en Ligue 1. Il a également battu Manchester City 4-2 lors de la phase de ligue de la Ligue des champions et s’est imposé face au Mans, à Marseille et à Brest en championnat. Cinq victoires en cinq matches : une série sans nul ni défaite.

Lyon a remporté quatre de ses cinq derniers matches, en Ligue 1 et en Ligue Europa. Sa seule défaite est survenue contre Lens, sur le score de 2-1. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 face à Nice en Ligue 1. Lyon a aussi battu Crystal Palace 3-2 en Ligue Europa et largement dominé Rennes 4-0 en championnat. L’équipe de Fonseca a inscrit 12 buts lors de ses cinq derniers matches.

Historique des confrontations

Face à face

Paris Saint-GermainNulLyon
4
0
1
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Lyon badge
Lyon
OL
2
FDM
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
FDM
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
FDM
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Lyon badge
Lyon
OL
1
FDM
Coupe de France
Lyon badge
Lyon
OL
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FDM
12Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué5/5

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à avril 2026, lorsque Lyon s’est imposé 2-1 au Parc des Princes en Ligue 1. Il s’agit de la défaite à domicile la plus récente du PSG dans cette affiche. Sur leurs cinq dernières confrontations, le PSG compte trois victoires et Lyon deux. Les Parisiens ont inscrit 10 buts lors de ces rencontres, contre huit pour les Lyonnais.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
RennesRennesREN
85121814+416
V
D
V
D
V
2
LilleLilleLIL
8431116+515
N
N
V
D
V
3
MonacoMonacoASM
8431117+415
N
D
N
V
N
4
LyonLyonOL
7421135+814
V
D
V
N
V
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
V
V
V
V
D
6
Paris FCParis FCPAR
8422139+414
D
V
D
V
N
7
LensLensRCL
84131612+413
V
V
V
D
N
8
MarseilleMarseilleOM
84041813+512
V
V
V
D
D
9
LorientLorientFCL
833276+112
N
V
V
D
N
10
NiceNiceNCE
8323810-211
V
D
V
V
D
11
ToulouseToulouseTFC
82421211+110
N
V
N
V
N
12
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
83141218-610
N
V
D
V
V
13
BrestBrestB29
82331412+29
D
N
V
D
D
14
AngersAngersSCO
8224915-68
N
D
D
V
N
15
Le MansLe MansLEM
81431116-57
N
D
D
V
N
16
StrasbourgStrasbourgSTR
82151218-67
D
D
D
D
N
17
TroyesTroyesTRO
8125516-115
N
D
D
D
D
18
Le HavreLe HavreLEH
8026815-72
D
D
D
D
N
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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