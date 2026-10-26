Paris Saint-Germain - Lyon : les détails du match

Ligue 1 - Journée 8 26 oct. 2026 - 15:30 Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique Lyonnais le lundi 26 octobre 2026 à 19 h 45 GMT (15 h 45 EST / 20 h 45 BST / 21 h 45 SAST), au Parc des Princes, pour la 8e journée de Ligue 1.

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La puissance offensive parisienne à l’épreuve de la résistance des Gones

Après un festival offensif européen au Parc des Princes, le décor est planté pour l’affiche de Ligue 1 de dimanche, avec la réception par le Paris Saint-Germain de son rival de longue date, Lyon. Les champions de Luis Enrique arrivent en grande forme après avoir dominé Barcelone 4-2 mardi en Ligue des champions, grâce notamment à des buts tardifs de Vitinha et Fabián Ruiz. Cette prestation européenne a prolongé leur série de victoires, entamée par un succès 3-1 à Strasbourg en championnat. Ils affrontent une équipe lyonnaise désireuse de se relancer après sa lourde défaite 3-0 contre Hoffenheim jeudi en Ligue Europa, malgré un récent succès en championnat face à l’OGC Nice.

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Le duel à suivre : Désiré Doué face à Moussa Niakhaté

Un atout offensif en forme : Désiré Doué a livré une prestation remarquable contre Barcelone en milieu de semaine, ouvrant le score et délivrant une passe décisive importante. Ses déplacements entre le flanc gauche et les espaces dans l’axe représentent une menace immédiate pour la défense lyonnaise.

Le patron de la défense : Moussa Niakhaté est le pilier de la défense centrale lyonnaise. Il devra préserver l’organisation défensive pour réduire les espaces dont disposent Doué et Khvicha Kvaratskhelia, tout en faisant face aux transitions rapides du contre-pressing parisien.

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Analyse tactique et compositions probables

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Safonov ; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández ; João Neves, Vitinha, Ruiz ; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Olympique Lyonnais (4-3-3) : Greif ; Mata, Niakhaté, Kluivert, Tagliafico ; Tessmann, Morton, Tolisso ; Nuamah, Himbert, Nakamura.

La clé du match : Le PSG part nettement favori à domicile et s’appuiera sur sa maîtrise du ballon dans l’axe ainsi que sur les montées de son latéral Achraf Hakimi. Pour créer la surprise, Lyon devra surtout miser sur des transitions verticales rapides avec Keito Nakamura et Rémi Himbert afin d’exploiter les espaces laissés en défense par le pressing haut et constant du PSG.

Effectifs et dernières nouvelles des équipes

Luis Enrique sera privé de deux joueurs pour cette rencontre. Senny Mayulu et Nuno Mendes sont tous deux signalés blessés et ne pourront pas être sélectionnés. Aucune suspension n’est signalée dans l’effectif du PSG. La composition probable sera actualisée à l’approche du coup d’envoi.

Paulo Fonseca doit composer avec un blessé, Mohamed Ouedraogo, forfait pour Lyon. Keito Nakamura est suspendu et manquera lui aussi le match. La composition de l’équipe visiteuse sera confirmée à l’approche du coup d’envoi.

Forme du moment

Le PSG a remporté ses cinq derniers matches, en Ligue 1 et en Ligue des champions, inscrivant 11 buts et en encaissant cinq sur cette période. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 3-1 à Strasbourg en Ligue 1. Il a également battu Manchester City 4-2 lors de la phase de ligue de la Ligue des champions et s’est imposé face au Mans, à Marseille et à Brest en championnat. Cinq victoires en cinq matches : une série sans nul ni défaite.

Lyon a remporté quatre de ses cinq derniers matches, en Ligue 1 et en Ligue Europa. Sa seule défaite est survenue contre Lens, sur le score de 2-1. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 face à Nice en Ligue 1. Lyon a aussi battu Crystal Palace 3-2 en Ligue Europa et largement dominé Rennes 4-0 en championnat. L’équipe de Fonseca a inscrit 12 buts lors de ses cinq derniers matches.

Historique des confrontations

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à avril 2026, lorsque Lyon s’est imposé 2-1 au Parc des Princes en Ligue 1. Il s’agit de la défaite à domicile la plus récente du PSG dans cette affiche. Sur leurs cinq dernières confrontations, le PSG compte trois victoires et Lyon deux. Les Parisiens ont inscrit 10 buts lors de ces rencontres, contre huit pour les Lyonnais.