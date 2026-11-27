Comment regarder Paris Saint-Germain - Lorient avec un VPN
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Présentation du match
Le Paris Saint-Germain reçoit Lorient en Ligue 1 au Parc des Princes, à Paris.
L’équipe de Luis Enrique est en tête du classement et reste sur un match nul 2-2 contre la Roma en Ligue des champions, mercredi. Ce résultat a mis fin à une série de 12 victoires consécutives toutes compétitions confondues.
L’Espagnol a qualifié la Roma d’adversaire le plus difficile affronté par le PSG cette saison. Son équipe retrouve désormais le championnat avec l’occasion de réagir.
Les blessures pèsent sur l’attaque. Desire Doue et Khvicha Kvaratskhelia sont tous deux forfaits jusqu’à la fin de la saison, ce qui laisse Ferran Torres, Maghnes Akliouche et Senny Mayulu assumer une plus grande part de la charge offensive.
Lorient occupe la 10e place sous la direction d’Alexandre Dujeux. Le club a fait match nul 1-1 contre Rennes lors de sa dernière rencontre et n’a perdu qu’un seul de ses cinq derniers matches de championnat.
Lorient a également tenu le PSG en échec lors de leurs deux dernières confrontations. Les joueurs de Luis Enrique doivent donc s’attendre à une opposition coriace.
Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce match, de l’heure du coup d’envoi aux dernières nouvelles des équipes.