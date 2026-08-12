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Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

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Paris Saint-Germain et Aston Villa : la Supercoupe d'Europe restera-t-elle réservée au vainqueur de la Ligue des champions ?

Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
Super Coupe de l'UEFA
France
Angleterre
Autriche

L'histoire est du côté des hommes de l'entraîneur Luis Enrique

Tous les regards se tournent ce mercredi soir vers la ville autrichienne de Salzbourg, où le Paris Saint-Germain, champion de la Ligue des champions, affronte Aston Villa, vainqueur de la Ligue Europa, dans un duel très attendu comptant pour la Supercoupe d'Europe, avec un avantage historique frappant en faveur des lauréats de la première compétition continentale.

Le Paris Saint-Germain dispute cette rencontre avec l'ambition de conserver le titre remporté pour la première fois de son histoire l'an dernier, après avoir renversé son retard face à Tottenham pour arracher le match nul avant de s'imposer aux tirs au but. Il a désormais l'occasion de devenir seulement la troisième équipe de l'histoire de la compétition à réussir à conserver la Supercoupe d'Europe pendant deux saisons consécutives.

Sept éditions consécutives pour le champion de la Ligue des champions

Les dernières années offrent au PSG un surcroît de confiance, après que les titres des sept dernières éditions de la Supercoupe d'Europe sont revenus aux champions de la Ligue des champions.

Ont été sacrés : Liverpool aux dépens de Chelsea en 2019, le Bayern Munich face à Séville en 2020, Chelsea face à Villarreal en 2021, le Real Madrid face à l'Eintracht Francfort en 2022, Manchester City face à Séville en 2023, et le Real Madrid face à l'Atalanta en 2024, avant que le PSG lui-même ne s'adjuge le titre en battant Tottenham Hotspur l'an dernier.

La dernière équipe vainqueur de la Ligue Europa à avoir réussi à s'emparer de la Supercoupe d'Europe est l'Atlético Madrid, en 2018, lorsqu'il avait dominé le Real Madrid. Depuis, le champion de la Ligue des champions a imposé son emprise sur la compétition.

Super Coupe de l'UEFA
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL

L'Atlético Madrid avait réalisé cet exploit à trois reprises, en 2010, 2012 et 2018, tandis que le Zénith Saint-Pétersbourg fut la dernière équipe issue de la Ligue Europa à remporter la Supercoupe avant la série de succès du club espagnol.

Au fil de l'histoire, les vainqueurs de la Ligue des champions ont décroché 30 titres en Supercoupe d'Europe sur les 50 éditions disputées à ce jour, selon le site officiel de l'Union européenne « UEFA ».

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