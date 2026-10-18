Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue des Champions
team-logoParis Saint-Germain
Parc des Princes
team-logoFC Barcelone
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Avec le concours de

Paris Saint-Germain - Barcelone : Avant-match de la Ligue des champions de l’UEFA, un choc au sommet entre deux géants invaincus

Paris Saint-Germain vs FC Barcelone
Ligue des Champions
Paris Saint-Germain
FC Barcelone

Présentation complète du match entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone en Ligue des champions de l’UEFA. Nous passons en revue leurs derniers résultats en championnat et en Europe, la forme des deux équipes et les principaux sujets à suivre avant ce choc de la 3e journée, mardi soir au Parc des Princes, à Paris.

Paris Saint-Germain - FC Barcelone : les détails du match

crest
Ligue des Champions - Journée 3
Parc des Princes

Le coup d’envoi du match entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone sera donné le 20 octobre 2026 à 19 h 00 GMT (15 h 00 EST / 20 h 00 BST / 21 h 00 SAST).

Deux poids lourds européens s’affrontent à Paris

Le Paris Saint-Germain reçoit le FC Barcelone au Parc des Princes pour une affiche de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l’UEFA 2026-2027. Luis Enrique retrouve son ancien club dans ce choc européen, où les deux géants cherchent à consolider leur place dans le haut du classement. Pour le PSG, prendre les trois points à domicile est primordial afin de poursuivre sur sa lancée, tandis que Barcelone se rend dans la capitale française avec l’objectif de prolonger sa série de victoires toutes compétitions confondues.

FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGGetty Images

La remontée des Parisiens en seconde période à Strasbourg

Le Paris Saint-Germain aborde la rencontre de mardi soir porté par sa victoire 3-1 sur le terrain du RC Strasbourg Alsace en Ligue 1, samedi 17 octobre. Menée 1-0 à la mi-temps, l’équipe de Luis Enrique a renversé la situation en seconde période grâce à des buts d’Illia Zabarnyi (77e), d’Ousmane Dembélé (85e) et de Désiré Doué (90e+3). Ce succès en championnat lui a permis de rebondir après sa courte défaite 2-1 contre Manchester City en Ligue des champions. Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche et Khvicha Kvaratskhelia montent en puissance avant le rendez-vous de mardi.

Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Le Barça marque cinq buts face au Real Betis

Le FC Barcelone se rend à Paris en pleine forme après sa victoire spectaculaire 5-2 sur le terrain du Real Betis en Liga, samedi 17 octobre. Les buts de Lamine Yamal (10e), Rodri (41e), Gabriel Jesus (51e), Eric García (62e) et Dani Olmo (81e) ont ponctué une prestation dominatrice. Ajoutés à sa victoire 4-1 contre Galatasaray en Ligue des champions le 13 octobre, ils portent à neuf le nombre de buts inscrits par l’équipe de Hansi Flick lors de ses deux derniers matches, sous l’impulsion de ses créateurs Pedri, Lamine Yamal et Dani Olmo.

Effectifs et compositions d’équipe

Paris Saint-Germain vs FC Barcelone Équipes probables

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
page.match.formation.title
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovA. HakimiA. HakimiW. PachoW. PachoMarquinhosMarquinhosN. MendesN. MendesVitinhaVitinhaWarren Zaïre-EmeryWarren Zaïre-EmeryF. RuizF. RuizM. AklioucheM. AklioucheDésiré DouéDésiré DouéOusmane DembéléOusmane DembéléJ. GarciaJ. GarciaG. MartinG. MartinE. GarciaE. GarciaP. CubarsiP. CubarsiJ. CanceloJ. CanceloL. YamalL. YamalPedriPedriRodriRodriA. GordonA. GordonF. LopezF. LopezD. OlmoD. Olmo
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
4-3-3
Paris Saint-Germain

Onze de départ

FC Barcelone

Entraineur

  • Luis Enrique
  • H. Flick

Luis Enrique n’a pas encore confirmé la composition probable du PSG pour ce match, les informations concernant les blessures et les suspensions restant à préciser. Des mises à jour seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Du côté de Barcelone, Hansi-Dieter Flick n’a pas non plus communiqué de groupe ni de composition confirmés à ce stade. Aucune information sur d’éventuelles blessures ou suspensions n’est actuellement disponible pour l’équipe visiteuse. De plus amples précisions sont attendues avant la rencontre.

Forme récente

PSG

PSG - Forme

B29
V0-1
OM
V1-2
LEM
V3-1
MCI
V2-4
STR
V1-3
But marqué (encaissé)
13/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
BAR

BAR - Forme

SAN
V7-2
SEV
V1-3
GET
V3-0
GAL
V1-4
BET
V2-5
But marqué (encaissé)
22/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Le PSG a remporté ses cinq derniers matches en Ligue des champions et en Ligue 1, inscrivant 15 buts et n’en concédant que cinq sur cette période. Son résultat le plus récent est une victoire 4-2 contre Manchester City en Ligue des champions. Parmi ses succès précédents figurent une large victoire 6-1 contre le Slovan Bratislava sur la scène européenne et un succès 3-1 face au Mans en championnat. L’équipe d’Enrique a montré sa capacité à marquer régulièrement tout en contenant ses adversaires dans les différentes compétitions.

Barcelone a également remporté ses cinq derniers matches, disputés en Ligue des champions et en Liga. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 4-1 contre Galatasaray en Ligue des champions. Le club s’est montré tout aussi prolifique en championnat, avec notamment un succès 7-2 contre le Racing Santander plus tôt dans cette série. L’équipe de Flick a fait preuve à la fois d’efficacité offensive et de solidité défensive.

Historique des confrontations

Face à face

Paris Saint-GermainNulFC Barcelone
3
1
1
Ligue des Champions
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FDM
Ligue des Champions
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
FDM
Ligue des Champions
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
FDM
Ligue des Champions
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
1
FDM
Ligue des Champions
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
FDM
13Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué5/5

La dernière confrontation entre les deux clubs s’est achevée par une victoire 2-1 du PSG sur le terrain de Barcelone en Ligue des champions, en octobre 2025. Lors de leurs cinq derniers duels dans cette compétition, le PSG s’est imposé trois fois, contre une victoire pour Barcelone et un match nul. Le club catalan avait toutefois gagné 3-2 à Paris en avril 2024. Sur ces cinq rencontres, le PSG a marqué 13 buts et Barcelone sept.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
FC BarceloneFC BarceloneBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220064+26
V
V
10
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
N
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthenesAEK AthenesAEK
210123-13
D
V
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
N
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
N
27
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
D
N
29
InterInterINT
200246-20
D
D
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragueSlavia PragueSLP
200225-30
D
D
32
SSC NaplesSSC NaplesNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google