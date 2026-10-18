Paris Saint-Germain - FC Barcelone : les détails du match

Ligue des Champions - Journée 3 20 oct. 2026 - 15:00 Parc des Princes

Le coup d’envoi du match entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone sera donné le 20 octobre 2026 à 19 h 00 GMT (15 h 00 EST / 20 h 00 BST / 21 h 00 SAST).

Deux poids lourds européens s’affrontent à Paris

Le Paris Saint-Germain reçoit le FC Barcelone au Parc des Princes pour une affiche de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l’UEFA 2026-2027. Luis Enrique retrouve son ancien club dans ce choc européen, où les deux géants cherchent à consolider leur place dans le haut du classement. Pour le PSG, prendre les trois points à domicile est primordial afin de poursuivre sur sa lancée, tandis que Barcelone se rend dans la capitale française avec l’objectif de prolonger sa série de victoires toutes compétitions confondues.

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La remontée des Parisiens en seconde période à Strasbourg

Le Paris Saint-Germain aborde la rencontre de mardi soir porté par sa victoire 3-1 sur le terrain du RC Strasbourg Alsace en Ligue 1, samedi 17 octobre. Menée 1-0 à la mi-temps, l’équipe de Luis Enrique a renversé la situation en seconde période grâce à des buts d’Illia Zabarnyi (77e), d’Ousmane Dembélé (85e) et de Désiré Doué (90e+3). Ce succès en championnat lui a permis de rebondir après sa courte défaite 2-1 contre Manchester City en Ligue des champions. Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche et Khvicha Kvaratskhelia montent en puissance avant le rendez-vous de mardi.

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Le Barça marque cinq buts face au Real Betis

Le FC Barcelone se rend à Paris en pleine forme après sa victoire spectaculaire 5-2 sur le terrain du Real Betis en Liga, samedi 17 octobre. Les buts de Lamine Yamal (10e), Rodri (41e), Gabriel Jesus (51e), Eric García (62e) et Dani Olmo (81e) ont ponctué une prestation dominatrice. Ajoutés à sa victoire 4-1 contre Galatasaray en Ligue des champions le 13 octobre, ils portent à neuf le nombre de buts inscrits par l’équipe de Hansi Flick lors de ses deux derniers matches, sous l’impulsion de ses créateurs Pedri, Lamine Yamal et Dani Olmo.

Effectifs et compositions d’équipe

Luis Enrique n’a pas encore confirmé la composition probable du PSG pour ce match, les informations concernant les blessures et les suspensions restant à préciser. Des mises à jour seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Du côté de Barcelone, Hansi-Dieter Flick n’a pas non plus communiqué de groupe ni de composition confirmés à ce stade. Aucune information sur d’éventuelles blessures ou suspensions n’est actuellement disponible pour l’équipe visiteuse. De plus amples précisions sont attendues avant la rencontre.

Forme récente

Le PSG a remporté ses cinq derniers matches en Ligue des champions et en Ligue 1, inscrivant 15 buts et n’en concédant que cinq sur cette période. Son résultat le plus récent est une victoire 4-2 contre Manchester City en Ligue des champions. Parmi ses succès précédents figurent une large victoire 6-1 contre le Slovan Bratislava sur la scène européenne et un succès 3-1 face au Mans en championnat. L’équipe d’Enrique a montré sa capacité à marquer régulièrement tout en contenant ses adversaires dans les différentes compétitions.

Barcelone a également remporté ses cinq derniers matches, disputés en Ligue des champions et en Liga. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 4-1 contre Galatasaray en Ligue des champions. Le club s’est montré tout aussi prolifique en championnat, avec notamment un succès 7-2 contre le Racing Santander plus tôt dans cette série. L’équipe de Flick a fait preuve à la fois d’efficacité offensive et de solidité défensive.

Historique des confrontations

La dernière confrontation entre les deux clubs s’est achevée par une victoire 2-1 du PSG sur le terrain de Barcelone en Ligue des champions, en octobre 2025. Lors de leurs cinq derniers duels dans cette compétition, le PSG s’est imposé trois fois, contre une victoire pour Barcelone et un match nul. Le club catalan avait toutefois gagné 3-2 à Paris en avril 2024. Sur ces cinq rencontres, le PSG a marqué 13 buts et Barcelone sept.