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Paris Saint-Germain - Barcelone, avant-match de la Ligue des champions de l’UEFA : les Parisiens et les Blaugrana, invaincus, se disputent la première place

Paris Saint-Germain vs FC Barcelone
Ligue des Champions
Paris Saint-Germain
FC Barcelone

Deux matches, six points, aucun point perdu. Tenant du titre en Ligue des champions, le PSG reçoit le Barça de Hansi Flick, qui a inscrit 48 buts lors d’une série de 11 victoires consécutives. Un choc entre poids lourds avec la première place de la phase de ligue en jeu.

Paris Saint-Germain contre Barcelone : les détails du match

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Ligue des Champions - Journée 3
Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain F.C. reçoit le FC Barcelone le mardi 20 octobre 2026 à 19 h 00 GMT (15 h 00 EST / 20 h 00 BST / 21 h 00 SAST), au Parc des Princes, pour un choc entre prétendants à la première place de la phase de ligue de la Ligue des champions de l’UEFA.

Des retrouvailles européennes à fort enjeu

Le tenant du titre en Ligue des champions retrouve son public pour une affiche de prestige : Luis Enrique accueille son ancien club à Paris. Les deux poids lourds européens affichent un bilan de 100 % de victoires dans la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027. Le PSG a battu le Slovan Bratislava et Manchester City, tandis que le Barcelone de Hansi Flick a dominé Galatasaray et Feyenoord. Avec la première place du classement de la phase de ligue en jeu, la capitale française s’apprête à vivre mardi soir une rencontre intense, spectaculaire et riche en enjeux tactiques.

FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGGetty Images

La remontée des Parisiens en seconde période à Strasbourg

Le Paris Saint-Germain aborde la rencontre de mardi fort d’une victoire pleine de caractère sur la pelouse du RC Strasbourg Alsace (3-1), samedi 17 octobre, en Ligue 1. Menée 1-0 à la pause, l’équipe de Luis Enrique a renversé la situation en seconde période grâce aux buts d’Illia Zabarnyi (77e), d’Ousmane Dembélé (85e) et de Désiré Doué (90e+3). Ce succès en championnat lui a permis de se relancer après sa courte défaite contre Manchester City (2-1) en Ligue des champions. Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche et Khvicha Kvaratskhelia montent en puissance avant le rendez-vous de mardi.

Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Les cinq buts du FC Barcelone face au Real Betis

Le FC Barcelone se rend à Paris en grande forme après son éclatante victoire sur la pelouse du Real Betis (5-2), samedi 17 octobre, en Liga. Les buts de Lamine Yamal (10e), Rodri (41e), Gabriel Jesus (51e), Eric García (62e) et Dani Olmo (81e) ont ponctué une prestation dominante. Avec leur victoire contre Galatasaray (4-1) en Ligue des champions le 13 octobre, les joueurs de Hansi Flick ont inscrit neuf buts lors de leurs deux derniers matches, portés par la créativité de Pedri, Lamine Yamal et Dani Olmo.

FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGGetty Images

Le duel à suivre : Ousmane Dembélé contre Jules Koundé

Un duel à grande vitesse : Les dribbles incisifs d’Ousmane Dembélé sur l’aile seront mis à l’épreuve face à son coéquipier en sélection Jules Koundé. Auteur du but victorieux en fin de match contre Strasbourg, Dembélé cherchera à exploiter les espaces dans le dos de la défense haute de Barcelone.

La bataille du milieu : João Neves et Vitinha se mesureront directement à Pedri et Rodri pour imposer le rythme, maîtriser les passes qui cassent les lignes et neutraliser les possibilités de transitions rapides.

Analyse tactique et compositions probables

PSG (4-3-3) : Safonov ; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes ; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves ; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

Barcelone (4-2-3-1) : Joan García ; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo ; Pedri, Rodri ; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon ; Raphinha.

La clé du match : Luis Enrique devrait miser sur un pressing haut et intense pour perturber la relance de Barcelone. De son côté, l’équipe de Hansi Flick s’appuiera sur les transitions rapides sur les ailes, avec Lamine Yamal et Anthony Gordon, pour prendre le PSG à revers.

Actualité des équipes et effectifs

Paris Saint-Germain vs FC Barcelone Équipes probables

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
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FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovA. HakimiA. HakimiW. PachoW. PachoMarquinhosMarquinhosL. DigneL. DigneVitinhaVitinhaJ. NevesJ. NevesF. RuizF. RuizDésiré DouéDésiré DouéK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaOusmane DembéléOusmane DembéléJ. GarciaJ. GarciaG. MartinG. MartinJ. CanceloJ. CanceloP. CubarsiP. CubarsiX. EspartX. EspartL. YamalL. YamalPedriPedriRodriRodriA. GordonA. GordonD. OlmoD. OlmoRaphinhaRaphinha
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
4-3-3
Paris Saint-Germain

Onze de départ

FC Barcelone

Entraineur

  • Luis Enrique
  • H. Flick

Luis Enrique n’a pas confirmé la composition probable du PSG avant le match. Les informations concernant les blessures et les suspensions restent à préciser. Des mises à jour seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Du côté de Barcelone, Hansi-Dieter Flick n’a pas non plus communiqué de groupe ni de composition confirmés à ce stade. Aucune information sur d’éventuelles blessures ou suspensions n’est actuellement disponible pour l’équipe visiteuse. De nouvelles précisions sont attendues avant la rencontre.

Forme du moment

PSG

PSG - Forme

B29
V0-1
OM
V1-2
LEM
V3-1
MCI
V2-4
STR
V1-3
But marqué (encaissé)
13/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
BAR

BAR - Forme

SAN
V7-2
SEV
V1-3
GET
V3-0
GAL
V1-4
BET
V2-5
But marqué (encaissé)
22/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Le PSG a remporté ses cinq derniers matches, en Ligue des champions et en Ligue 1, inscrivant 15 buts et n’en concédant que cinq sur cette période. Son résultat le plus récent est une victoire contre Manchester City (4-2) en Ligue des champions. Parmi ses succès précédents figurent un large succès contre le Slovan Bratislava (6-1) sur la scène européenne et une victoire contre Le Mans (3-1) en championnat. L’équipe de Luis Enrique marque régulièrement beaucoup de buts tout en contenant ses adversaires dans les différentes compétitions.

Barcelone a également remporté ses cinq derniers matches, en Ligue des champions et en Liga. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire contre Galatasaray (4-1) en Ligue des champions. Le club s’est aussi montré prolifique en championnat, battant notamment le Racing Santander (7-2) plus tôt dans cette série. L’équipe de Flick a fait preuve à la fois d’efficacité offensive et de solidité défensive au fil de ces rencontres.

Historique des confrontations

Face à face

Paris Saint-GermainNulFC Barcelone
3
1
1
Ligue des Champions
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FDM
Ligue des Champions
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FC Barcelone
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
FDM
Ligue des Champions
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Paris Saint-Germain
PSG
2
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FC Barcelone
BAR
3
FDM
Ligue des Champions
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Paris Saint-Germain
PSG
1
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FC Barcelone
BAR
1
FDM
Ligue des Champions
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
FDM
13Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué5/5

La dernière rencontre entre les deux clubs s’est achevée par une victoire du PSG sur le terrain de Barcelone (2-1), en Ligue des champions, en octobre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations dans cette compétition, le PSG s’est imposé trois fois, contre une victoire pour Barcelone et un match nul. Barcelone avait toutefois gagné à Paris (3-2) en avril 2024. Le PSG a inscrit 13 buts lors de ces cinq rencontres, contre sept pour Barcelone.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
FC BarceloneFC BarceloneBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220064+26
V
V
10
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
N
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthenesAEK AthenesAEK
210123-13
D
V
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
N
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
N
27
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
D
N
29
InterInterINT
200246-20
D
D
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragueSlavia PragueSLP
200225-30
D
D
32
SSC NaplesSSC NaplesNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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