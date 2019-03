Paris - Manchester United : Toutes les réactions en zone mixte

Manchester United a accroché une qualification inespérée sur la pelouse du Parc des Princes (1-3). Retrouvez toutes les réactions d'après match.

Marquinhos (défenseur du PSG) : "Il y a tous les sentiments. C'est inadmisible ce match qu'on a fait. On comprend la colère de nos supporters. Encore une fois à ce moment de la saison on commet les mêmes erreurs et on se fait pénaliser. On avait la possession, on contrôlait, Manchester est venu pour défendre et attendre nos erreurs. C'est là qu'ils ont pu en profiter. Encore une fois à un moment donné il faut qu'on analyse, qu'on réfléchisse. Cela fait des années que ça arrive à ce moment de la saison, c'est inadmisible. Il faut qu'on réfléchisse, qu'on parle comme des hommes, dans le vestiaire. Ce n'est pas le moment de trop parler. C'est un moment difficile pour tout le monde, il y avait beaucoup de colère. Parler encore plus ça peut partir dans un sens qu'on ne souhaite pas. Comme on dit, c'est le moment de "manger la merde", savoir qu'on peut faire mieux, ne pas trop parler. J'ai dit ça avant le match là-bas à Manchester ce n'est pas le moment de laisser passer l'opportunité, c'est le moment de tout donner. Désolé aux supporters qui y ont cru, qui sont venus là-bas aussi. On est dégoûtés de cette soirée. On croit en ce projet. Cette année j'ai vu de bons changements, des choses qu'il fallait analyser et qu'on a changés. Mais je sais pas pourquoi encore une fois, au même moment de la saison on se fait éliminer, on se fait manger, avec un match inadmisible. Perdre 3-1 ici... Si on analyse bien le match on a eu le contrôle mais on n'a pas été efficace, tant offensivement que défensivement. Encore une fois on laisse passer cette opportunité".

Thomas Tuchel (entraîneur du PSG, RMC Sport) : "C'est facile à expliquer. On a fait 2 cadeaux. A ce niveau, 2 cadeaux en première mi-temps... Après le 2e but on a contrôlé le match complètement pendant les 30 premières minutes. On a joué vaec beaucoup de qualité, montré une bonne mentalité et une bonne réaction après le premier cadeau pour Manchester. On a eu beaucoup d'occasions. Sans rien, il y a un 2e but. C'est un résultat totalement ridicule et à la fin on est grandement déçus. Je ne sais pas (si c'est une faute professionnelle). Le deuxième but a changé le match dans nos tête mais pendant la 2e mi-temps ils n'ont pas une seule occasion. J'ai même le sentiment que notre match de Coupe de la Ligue contre Guingamp, où on a perdu alors que ce n'était pas poossible, était comme celui-ci. Jamais ils ne doivent gagner. Le penalty ? Sur une main, la règle n'est pas claire (...) La saison gâchée ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Relever les joueurs ? Le match s'est terminé il y a 5 minutes et vous voulez avoir une réponse à cette question ? C'est le moment de défendre mes joueurs et de rester calme."

Thiago SIlva (défenseur du PSG, RMC Sport) : "C'est dommage parce qu'on a fait un grand match là-bas. Mais ici chez nous on n'a pas fait ce qu'on avait dit. Jusque là on a fait un bon parcours, et encore une fois on s'arrête là. C'est difficile, c'était un match de très, très haut niveau. Hier, Madrid a perdu aussi contre l'Ajax. Aujourd'hui, rien n'a marché. Je veux juste m'excuser auprès des supporters… On a un sentiment de tristesse. Donner un penalty comme ça, je n'ai pas vu les images mais peut-être que si c'est pour nous, ils ne donnent pas le penalty. C'est dommage parce qu'on a pas pu r"agir. Même si on avait eu 90 minutes pour le faire, on ne l'a pas fait. On s'excuse. On a travaillé dur et rien n'a marché."

Romelu Lukaku (attaquant de Manchester United, RMC Sport) : "Avant le match on avait encore de l'espoir, on savait que si on faisait un bon match défensivement, on aurait des occasions. On a eu de la chance d'avoir deux erreurs défensives de leur part. En deuxième mi-temps il fallait rester soudés, on a bien travaillé et on est resté soudés. On a eu la chance avec nous, mais je pense qu'on a fait un bon match. Il fallait faire en sorte que Marquinhos et Verratti ne touchent pas le ballon, Marcus [Rashford] et moi on a dû faire en sorte qu'ils ne touchent pas le ballon. On voulait jouer les contre-attaques avec Ashley Young sur le côté droit. Quand Bailly s'est blessé, Dalot a fait une belle entrée sur le côté. En face ils montraient de belles combinaisons, on devait juste être patients. Le plus important était de marquer le premier but. Ce n'est pas vraiment un miracle parce que Manchester United est une équipe qui a fait de belles choses dans le passé, de beaux exploits. On essaie de faire ça à chaque match, je pense qu'aujourd'hui on l'a fait encore une fois."

Nasser Al-Khelaïfi (Président du PSG, RMC Sport) : "Je suis très déçu du résultat du match, je ne comprends pas. On a joué un très bon match là-bas. On donne des cadeaux faciles, honnêtement je ne comprends pas comment on a joué comme ça chez nous, avec nos supporters. Bien sûr c'est une grande désillusion. On a encore la coupe et le championnat, on ne va pas dire que la saison est finie. C'est difficile, il faut finir la saison, on n'a rien gagné pour le moment, il faut rester ensemble et travailler. Je laisse tout le monde analyser et se faire son avis, mais pour moi il n'y a pas pénalty. Il se tourne, le ballon n'allait pas vers le but. C'est très facile de prendre cette décision contre le PSG, beaucoup moijs dans l'autre sens. Si tu n'est pas sûr, tu ne siffles pas pénalty. Je suis très déçu de cette décision. Je comprends la déception des supporters, ils ont été avec nous là-bas et ici, il faut regarder vers le futur. Je suis sûr que les joueurs ont essayé de tout donner pour les supporters. C'est le foot, il faut accepter, on ne contrôle rien."

Déclaration de Nasser Al-Khelaïfi en zone mixte : "On a très bien joué là-bas, on gagne là-bas 2-0, on perd 3-1 ici. On leur fait des cadeaux. Là-bas on a joué pour gagner, pour se battre, pour faire un grand match. Ici, à peine au bout de 2 minutes on leur fait un cadeau. Après, on a contrôlé tout le match, on a 72% de possession. Après, dans le foot... 90e minute, penalty, je ne comprends pas. Tout le monde est déçu, triste. C'est choquant, pour tout le monde. Pour les joueurs, les supporters. Vraiment, c'est grave. Le foot ce n'est pas des mathématiques, ce n'est pas un plus un égal deux. On peut analyser ce match si on le joue 10.000 fois on ne le perd pas. Tout le monde voulait faire un bon résultat. Après, quand on a pris un but au bout de 2 minutes j'ai senti le doute dans la tête. Des changements ? J'ai confiance en mon entraîneur. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions, les décisions se prennent la tête froide. On a confiance en lui.

Sabrina Belalmi, au Parc des Princes.