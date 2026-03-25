Paris illégaux sur le football, « La Sicilia » : enquête en cours sur cinq équipes et cinq matchs du groupe I de la Serie D

Un réseau de paris illégaux et de matchs truqués pourrait bouleverser le classement du groupe I du championnat de football de Serie D. C'est ce que rapporte « La Sicilia », selon lequel le parquet fédéral enquêterait sur cinq équipes et cinq rencontres suspectes.





Il n'y a pas encore de communiqué officiel de la part des instances fédérales, mais l'enquête aurait déjà été notifiée aux personnes directement concernées. Selon la tournure que prendra l'enquête, les conséquences pourraient être diverses : de l'ouverture de procédures disciplinaires à des sanctions allant de pénalités au classement à des interdictions et des suspensions pour certains acteurs, en passant par l'hypothèse extrême de la répétition de matchs ou même de l'annulation de résultats.