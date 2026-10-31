Comment regarder Paris FC-Monaco avec un VPN

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Présentation du match

Ligue 1 - Journée 9 1 nov. 2026 - 11:15 Stade Jean Bouin

Le Paris FC reçoit Monaco au stade Jean-Bouin pour une rencontre de Ligue 1 qui compte dans la première moitié du classement. Monaco arrive à Paris à la quatrième place, un rang devant son hôte : c’est un duel direct entre deux équipes aux ambitions européennes.

Le Paris FC de Liam Rosenior aborde ce match sur une série de résultats contrastés. Sa victoire 4-3 contre Rennes a montré son potentiel offensif, mais ses défaites face à Lens et Lorient ces dernières semaines ont révélé un manque de régularité, tant en attaque qu’en défense.

Monaco a dû composer avec un calendrier chargé entre compétitions nationales et européennes. L’équipe de Filipe Luis a fait match nul 1-1 contre Lille lors de sa dernière sortie en Ligue 1, avant de s’imposer 3-0 face à Fribourg en Ligue Conférence. Un résultat qui a montré ses qualités lorsqu’elle évolue à son meilleur niveau.

Lamine Camara est actuellement l’un des joueurs les plus suivis du football français. L’international sénégalais de 22 ans a été un élément moteur du milieu de terrain monégasque cette saison. Sa capacité à couvrir du terrain et à contribuer aussi bien aux phases offensives que défensives sera déterminante dans cette rencontre.

Le Paris FC sera privé de plusieurs joueurs de l’équipe première en raison de blessures, ce qui pourrait limiter les options de Rosenior au fil du match. Monaco doit également composer avec des blessures à l’approche de la rencontre.

Les informations de diffusion de ce match de Ligue 1 figurent ci-dessous.

Actualités des équipes et effectifs