Comment regarder Paris FC - HB Koege avec un VPN

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Présentation du match

Ligue des Champions - Journée 5 19 nov. 2026 - 12:45 Stade Sebastien Charlety

Le Paris FC reçoit HB Køge au stade Sébastien-Charléty en Ligue des champions féminine. Les deux équipes chercheront à consolider leur position au classement du groupe.

L’équipe de Sandrine Soubeyrand a connu des résultats contrastés sur la scène européenne cette saison : un match nul contre le BK Häcken, puis une défaite 3-0 face au Real Madrid Femenino lors de sa dernière sortie en Ligue des champions. Sur la scène nationale, le Paris FC s’est montré plus régulier, avec deux victoires lors de ses trois derniers matches de Première Ligue.

HB Køge arrive dans la capitale française en assez bonne forme. L’équipe danoise a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Seul un nul contre Oud-Heverlee Leuven en Ligue des champions féminine a interrompu cette belle série.

L’équipe visiteuse a été prolifique en championnat, inscrivant dix buts lors de ses trois dernières rencontres d’A-Liga. Son parcours européen présente un bilan quelque peu différent, mais Køge se rendra à Paris avec confiance après avoir pris un point à l’extérieur contre Leuven.

Le Paris FC occupe la 16e place du classement de la Ligue des champions féminine, tandis que Køge est 11e. Pour l’équipe qui reçoit, cette rencontre revêt une importance particulière alors qu’elle cherche à éviter de reculer davantage au classement.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre Paris FC - HB Køge.

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