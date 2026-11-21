Comment regarder Paris FC - Angers avec un VPN

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. Faites appel à un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Avant-match

Ligue 1 - Journée 11 22 nov. 2026 - 09:00 Stade Jean Bouin

Le Paris FC reçoit Angers au stade Jean-Bouin le samedi 12 décembre 2026, pour une rencontre de Ligue 1 aux enjeux bien différents pour les deux clubs.

L’équipe de Liam Rosenior occupe la troisième place du classement et a pris un véritable élan ces dernières semaines. Ses victoires contre Monaco et Auxerre confirment qu’elle peut prétendre à une place dans la première moitié du tableau. La visibilité du Paris FC dans la capitale s’est nettement accrue cette saison, et le club cherchera à conforter sa place parmi les équipes les plus solides de Ligue 1.

Angers arrive dans la capitale dans une situation bien plus précaire. L’équipe de Stephane Gilli est engluée à la 17e place et n’a pris qu’un point lors de ses cinq derniers matches de championnat, une série marquée notamment par de lourdes défaites face à Brest et Marseille.

L’écart de forme entre les deux équipes est saisissant, mais Angers pourra s’appuyer sur sa victoire en amical contre le Paris FC en août pour montrer que cet écart n’est pas insurmontable. Ce résultat remonte toutefois à la période précédant le début de la saison de Ligue 1, et beaucoup de choses ont changé depuis.

Pour le Paris FC, une victoire permettrait de maintenir la pression sur les clubs qui le devancent. Angers, de son côté, doit obtenir quelque chose de ce match pour éviter de s’enfoncer davantage dans la lutte pour le maintien.

Retrouvez ci-dessous toutes les informations nécessaires pour suivre Paris FC - Angers en direct.

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