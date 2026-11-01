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Le défenseur de Liverpool Ronald Araujo s’est confié sur les exigences physiques particulièrement élevées de la Premier League depuis son arrivée cet été. L’Uruguayen a également révélé que Luis Suarez, ancienne gloire de Liverpool, continue de le conseiller tout au long de sa carrière.

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Araujo relève le défi physique du football anglais

Ronald Araujo a fait forte impression depuis son arrivée à Liverpool en août dernier, dans le cadre d’un prêt d’une saison en provenance de Barcelone. Le défenseur uruguayen s’est rapidement adapté aux exigences tactiques particulières du football anglais, se montrant même efficace au poste de latéral.

Revenant sur ses premiers mois dans le Merseyside auprès de Sky Sports, Araujo a reconnu que le rythme effréné de la Premier League l’avait surpris.

« De l’extérieur, on sait que ce championnat est très différent, très compétitif, mais son niveau d’exigence m’a surpris », a expliqué Araujo.

Une intensité de chaque instant pendant 90 minutes

Développant les différences marquées entre la Liga et la première division anglaise, Araujo a souligné qu’aucun match n’était facile. « Ici, il n’y a pas de matches faciles. Depuis que je suis arrivé, nous n’avons jamais disputé un match que nous maîtrisions à la 70e minute. Ce n’est jamais arrivé », a-t-il relevé.

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« Jusqu’à la 90e minute, on court, on ne s’arrête pas de courir. Sur les terrains des grandes équipes comme sur ceux des équipes peut-être moins bien classées, il est aussi très difficile de gagner. »

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« Je dirais donc que c’est la compétitivité du championnat qui me surprend et qui en fait la beauté, parce qu’au bout du compte, il est très disputé et on ne peut se relâcher dans aucun match », a-t-il ajouté.

Suarez, un mentor précieux qui n’hésite pas à le rappeler à l’ordre

Araujo reste très proche de Luis Suarez, ancienne figure de Liverpool, qui lui a apporté un soutien essentiel lorsqu’ils jouaient ensemble à Barcelone. « C’était une légende, non ? Mais oui, nous avons une bonne relation. Nous parlons tout le temps. Il m’écrit après certains matches », a confié Araujo.

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« Il a été très important pour moi parce qu’il a toujours été là. Quand je suis arrivé en équipe première au Barça, c’est lui qui m’a aidé en premier, qui m’a fait sentir que je faisais partie du groupe. »

Interrogé sur les conseils que Suarez lui donne encore, Araujo a souri : « Parfois, il me tire les oreilles, non ? C’est sa façon de me montrer son affection. Il me dit toujours ce qu’il pense, et ça m’aide beaucoup. »

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Son meilleur ami Nunez l’aide à s’adapter au Merseyside

Outre Suarez, son compatriote et ami proche Darwin Nunez a joué un rôle clé pour aider Araujo à prendre ses marques à Liverpool.

« C’est mon meilleur ami. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années. J’ai une très bonne relation avec Darwin », a déclaré Araujo.

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« Il était aussi heureux que je sois ici. Quand je lui ai dit que j’allais venir, il m’a parlé un peu du club, de la ville dans son ensemble... Et, à vrai dire, il m’a aidé au début lui aussi. »