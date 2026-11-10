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Le sélectionneur des Pays-Bas, Xavi Hernandez, a adressé un message de soutien sincère à l’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, après sa récente hospitalisation. Évoquant le stress intense lié au métier d’entraîneur au plus haut niveau, Xavi a reconnu que la pression incessante pouvait avoir de lourdes conséquences physiques sur les entraîneurs.

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Xavi apporte son soutien à Kompany après son malaise à l’entraînement

Le sélectionneur des Pays-Bas, Xavi Hernandez, a apporté son soutien à l’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, qui se remet d’un grave problème de santé. Kompany s’est effondré au centre d’entraînement du Bayern il y a deux semaines et a été transporté d’urgence à l’hôpital, où une méningite lui a été diagnostiquée.

Le président d’honneur du Bayern, Uli Hoeness, a donné des nouvelles encourageantes de l’état de Kompany. Son adjoint Aaron Danks assure temporairement la direction de l’équipe première du Bayern Munich.

Lors de sa conférence de presse du lundi 9 novembre, Xavi a exprimé son inquiétude pour son homologue.

Xavi reconnaît que le stress du métier d’entraîneur perturbe le sommeil

Évoquant les exigences psychologiques liées à la direction d’équipes de haut niveau, Xavi a reconnu l’immense pression que représente la quête de résultats dans les grands clubs et les sélections nationales.

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« Je ne le connais pas personnellement, mais je souhaite un prompt rétablissement à Vincent Kompany », a déclaré Xavi. « Parfois, nous ressentons beaucoup de stress et beaucoup de pression. Surtout quand les choses ne se passent pas comme prévu. »

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« Parfois, il est difficile de dormir. Cela fait partie de notre métier », a admis l’ancien entraîneur du FC Barcelone. « J’espère qu’il se rétablira bien. Il fait du très bon travail au Bayern. »

Des parcours parallèles marqués par l’influence de Pep Guardiola

Le lien entre Xavi et Kompany dépasse leurs fonctions actuelles au sommet du football européen : tous deux ont été profondément marqués par Pep Guardiola.

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Xavi était le maître à jouer de l’équipe historique du FC Barcelone dirigée par Guardiola, tandis que Kompany était le capitaine des équipes de Manchester City qui ont battu des records sous sa direction.

Ces deux anciens milieux de terrain ont ensuite accédé à des postes d’entraîneur soumis à une forte pression. Xavi s’appuie sur ses expériences au FC Barcelone et à la tête de la sélection néerlandaise pour comprendre l’épreuve que traverse Kompany.

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Le Bayern poursuit sa route pendant la convalescence de Kompany

Kompany poursuit son rétablissement progressif depuis sa sortie de l’hôpital. Le Bayern Munich suit de près son évolution avant de décider de son retour sur le banc.

Danks continuera d’assurer l’intérim à la tête de l’équipe tandis que le Bayern Munich se prépare à ses prochaines rencontres nationales et européennes.

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Xavi et le monde du football continuent d’adresser leurs vœux de rétablissement à l’entraîneur de 39 ans, qui s’efforce de retrouver pleinement la santé.