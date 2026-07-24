Leandro Paredes, joueur de la sélection argentine, est resté sous le feu des projecteurs en raison de son comportement violent lors de la finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Espagne.

Paredes a écopé d'un carton jaune lors de la finale et s'est également accroché avec les joueurs de la Roja à cause de ses agissements, qui se sont intensifiés après la défaite, lorsqu'il a poussé Eric García et a tenté d'en venir aux mains avec Gavi, ce dernier étant intervenu pour défendre son coéquipier.

Le journal « AS » a indiqué que Paredes avait surmonté sa frustration en revenant jouer avec Boca Juniors, tout en restant sous les projecteurs et sans disposer du temps suffisant pour digérer l'amertume de la défaite.

Leandro Paredes a de nouveau pris part à la Copa Sudamericana face à O'Higgins, où il a livré une performance remarquable.

Malgré la victoire décrochée au stade de La Bombonera, l'essentiel des discussions a continué de tourner autour de la défaite en finale de la Coupe du monde.

Une fois l'atmosphère apaisée, Paredes a voulu mettre un terme aux théories du complot liées à la victoire de l'Espagne et a salué le niveau affiché par la sélection espagnole lors de cette rencontre décisive.

La star de l'Albiceleste a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne ESPN : « L'Espagne a été meilleure que nous en finale, et elle mérite de remporter la Coupe du monde. »

Il a ajouté : « Nous ne prêtons aucune attention à ces théories. Si je devais croire tout ce que j'entends, je perdrais la raison. Beaucoup de choses ont été dites avant, pendant et après la Coupe du monde. »

Il a précisé : « Nous avons disputé un tournoi formidable. Tout ce qu'il nous reste, c'est de savourer ce que nous avons accompli au cours des huit dernières années, car ce fut un parcours exceptionnel. Peut-être prendrons-nous conscience de la grandeur de ce que nous avons réalisé avec le temps, car c'est quelque chose d'incroyable. »

Le milieu défensif argentin a également laissé son avenir avec la sélection ouvert à toutes les possibilités, déclarant : « Pour beaucoup, il y aura un moment pour réfléchir à la question de savoir s'ils poursuivront l'aventure ou non. Ce fut un parcours exceptionnel. »

Il a souligné : « Il sera difficile de maintenir ce niveau et de faire en sorte que le groupe continue de travailler de la même manière. Nous devons réfléchir, procéder à une évaluation complète et discuter avec le sélectionneur. Les décisions doivent être prises dans le calme, et je ne sais pas si je continuerai. »

Il a conclu : « Je pense qu'il faudra beaucoup de temps pour surmonter ce que nous avons vécu. Il est vrai que nous avons accompli des choses importantes, mais la douleur d'avoir perdu la finale de la Coupe du monde restera avec nous pendant longtemps, car nous avons de nouveau été si proches. Malgré tout, nous devons savourer ce que nous avons réalisé. »