La star argentine Leandro Paredes est revenue à ses comportements polémiques sur le rectangle vert, et ce après avoir rejoint rapidement son équipe argentine de Boca Juniors sans avoir bénéficié d'un temps de repos suffisant, malgré sa récente participation à la finale de la Coupe du monde le dix-neuf du mois en cours.

Paredes a disputé son deuxième match avec l'équipe après avoir pris part la semaine dernière aux matchs aller et retour du barrage qualificatif pour les huitièmes de finale de la « Copa Sudamericana » face au club chilien de O'Higgins, une confrontation que Boca Juniors a remportée aux tirs au but après l'égalité des deux équipes sur l'ensemble des deux rencontres. Il semble donc que le joueur n'ait pas retenu la leçon de ce qui lui était arrivé auparavant à New York.

Paredes avait suscité de vives critiques en raison de ses comportements et de ses excès envers plusieurs joueurs de la sélection espagnole lors de la finale du Mondial, et le plus affecté par ces agissements avait été le jeune joueur du Barcelone Gavi.

Au lieu d'exprimer le moindre regret quant à ces comportements, le milieu de terrain argentin a réitéré ses mauvais agissements, mais cette fois-ci face à l'arbitre chilien de la rencontre, Wilmar Roldán.

Les agissements de Paredes ne sont pas passés impunis cette fois-ci : l'arbitre Roldán lui a brandi un carton jaune après des gestes et des protestations excessifs, en plus du fait que le joueur a écarté les tentatives de l'arbitre de l'éloigner et d'éviter la tension avec une attitude clairement méprisante.

Paredes a failli recevoir un second carton jaune qui l'aurait chassé du terrain par un carton rouge en raison de la poursuite de ses protestations, mais il est parvenu, pour son plus grand bonheur, à terminer la rencontre et à contribuer à la qualification de son équipe après avoir converti avec succès l'un des tirs au but.