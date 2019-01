Paredes : "Le Zénit n'a pas l'idée de me vendre"

Le milieu de terrain estime que le Zenit n'a pas prévu de le vendre malgré qu'il ne serait pas contre un retour à Boca Juniors.

Leandro Paredes fait les beaux jours du Zenit Saint Petersbourg et si le milieu de terrain international argentin demeure courtisé en Europe, son avenir immédiat ne sera pas ailleurs qu'en Russie à en croire ses mots.

Le natif de San Justo a évoqué le cas de son avenir.

"Si ça ne tenait qu'à moi, je serais de retour demain, mais les possibilités sont très rares. Le Zenit a mis beaucoup d’argent et n’a pas l’idée de me vendre ", a-t-il déclaré à la radio La Red.



Le milieu de terrain a poursuivi son désir de porter à nouveau le maillot Xeneize et a souligné que "le désir était toujours là". En outre, il a ajouté: "J'ai parlé à Nico (Burdisso) et je lui ai parlé de mon rêve, mais il sait aussi que tout ne dépend pas de moi".