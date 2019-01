Paredes affirme que le Zenith a refusé une offre du PSG pour lui

Le milieu argentin du Zenith, Leandro Paredes, a confirmé que le PSG s'intéressait bien à lui.

En quête d'un milieu de terrain depuis de longs mois, le Paris Saint-Germain a dressé une longue liste de profils pour se renforcer dans ce secteur.

Plusieurs joueurs ont été liés de près ou de loin au club de la capitale ces dernières semaines, à l'image de Frenkie De Jong, Allan, Aaron Ramsey, Abdoulaye Doucouré, Idrissa Gueye ou encore Leandro Paredes.

Pour le jeune milieu du Zenith, cet intérêt semble bien véridique puisque le joueur en personne a affirmé que l'écurie russe avait refusé une offre du PSG pour lui. Une confidence qu'il a faite en évoquant la possibilité d'un retour à Boca Juniors dans un futur proche.

"Un retour à Boca Juniors ? Si ça ne tenait qu’à moi, je serais de retour dès demain, mais les possibilités sont très rares", a-t-il expliqué dans des propos accordés à Radio La Red. "Le Zénith a mis beaucoup d’argent et n’a pas dans l’idée de me vendre. (...) Je sais que ça ne dépend pas que de moi. Le Zénith vient de refuser une offre du PSG et ce n’est donc pas facile qu’il me laisse revenir à Boca".

Thomas Tuchel, de son côté, est resté évasif en conférence de presse ce samedi. "Je peux donner mon avis mais je ne suis pas responsable pour l'argent et pour le mercato. Mais mon avis est clair, je l'ai dit beaucoup de fois : on a besoin de joueurs au milieu du terrain et c'est comme ça. Pour toutes les autres choses on doit attendre".