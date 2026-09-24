« Pardonnez-nous » : le sélectionneur du Yémen fustige ses joueurs après le fiasco face aux Émirats arabes unis

Sur un ton de colère et avec des accents d'excuses que le public yéménite ne lui connaissait pas, l'Algérien Noureddine Ould Ali est sorti de son silence pour ouvrir le feu sur ses joueurs. Après moins de 90 minutes d'un premier match catastrophique, le sélectionneur n'a pas cherché de faux prétextes, mais a formulé une accusation directe et sévère, qualifiant ce qui s'est passé de « négligence collective », lors d'une soirée noire qui s'est conclue par une humiliante défaite 4-0 face aux Émirats arabes unis en ouverture du parcours du Yémen à la Coupe du Golfe 27.

L'Algérien Noureddine Ould Ali, sélectionneur de l'équipe première du Yémen de football, a lancé une attaque cinglante contre ses joueurs, leur imputant la responsabilité de la lourde défaite face aux Émirats arabes unis sur le score de 4-0, jeudi, dans le cadre de la première journée des compétitions du groupe 2 de la Coupe du Golfe arabique « Golfe 27 » disputée à Djeddah.

Lors d'une conférence de presse houleuse à l'issue du match, le sélectionneur algérien a présenté des excuses claires aux supporters yéménites venus en nombre soutenir la sélection, déclarant : « Malheureusement, nous disons aux supporters présents : pardonnez-nous, car la négligence a été le maître mot du match d'aujourd'hui. »

Et d'ajouter : « J'ai parlé de cela avec les joueurs, notamment sur le plan défensif, face à une équipe qui compte des joueurs dotés d'une grande qualité et d'importantes habiletés individuelles. Et si Dieu le veut, l'avenir sera meilleur. »









J'assume la responsabilité

Ould Ali ne s'est pas arrêté au seul aspect défensif, mais a affirmé que la défaillance était globale sur toutes les lignes, ajoutant en toute franchise : « La négligence a été collective, de la défense à l'attaque, et j'assume cette responsabilité. Si Dieu le veut, la réaction sera positive. »

Le sélectionneur algérien a tenté d'atténuer le choc en rappelant le manque d'expérience de ses éléments, appelant à tourner rapidement la page de cette défaite. Il a déclaré : « Nous ne devons pas repenser au passé, nous n'avons pas de joueurs expérimentés, et nous devons tirer les leçons de cette défaite pour être compétitifs lors du prochain match. »

Avec ce résultat, les Émirats arabes unis prennent la tête du groupe 2 avec trois points et affronteront lors de la deuxième journée la sélection de Bahreïn, tandis que le Yémen aura une dernière occasion de redresser la barre lorsqu'il rencontrera son homologue qatarien. Les deux matches se joueront dimanche prochain.







