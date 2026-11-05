Pour le cœur de sa défense, le sélectionneur a, comme prévu, choisi Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton (tous deux du BVB) et Jonathan Tah (Bayern Munich). La convocation de Malick Thiaw (Newcastle United), préféré à Bisseck, était en revanche moins attendue. Le joueur de 25 ans affiche une forme exceptionnelle depuis des mois, est titulaire chez les Nerazzurri et a même inscrit récemment un but magnifique en Ligue des champions, tandis que Thiaw est resté sur le banc lors des derniers matches de Newcastle.

Interrogé sur son choix de défenseurs centraux au cours d’un entretien d’environ une demi-heure avec DFB.TV, Klopp a d’abord salué les prestations d’Anton et de Thiaw lors de la seconde moitié de la très longue trêve internationale de début octobre, face à la Serbie (2-0) et à la Grèce (0-0). Les deux joueurs ont disputé l’intégralité des 90 minutes de chaque rencontre et ont été « incroyablement bons » en l’absence de Schlotterbeck, reparti en raison d’une blessure, a expressément souligné Klopp. Pour l’homme de 59 ans, leur convocation était donc « évidente ». Pourtant, lors de la défaite 0-1 contre la Grèce, qui marquait aussi les débuts de Klopp à domicile, Bisseck avait été l’une des rares satisfactions.

Que Thiaw, contrairement à Bisseck, ne soit actuellement pas titulaire chez les Magpies, en difficulté, importe peu à Klopp. « Malick n’a, je crois, pas joué les trois derniers matches de son club », a-t-il déclaré, avant d’insister : « Cela n’a pas une importance énorme pour moi. » Klopp a expliqué être en contact avec l’ancien joueur de Schalke et a répété : « Il a été tellement bon avec nous que nous voulons l’avoir dans le groupe. Et pour Schlotti, c’était aussi tout à fait évident. »

Klopp comprendrait les interrogations sur l’absence de Bisseck

Klopp sait néanmoins que l’absence de Bisseck suscite des questions. « La question qui se pose maintenant, et je la comprends, c’est pourquoi Thiaw est dans le groupe alors qu’il ne joue pas, tandis que Bisseck joue tous les matches et n’y est pas », a-t-il déclaré. « Cela fait partie des discussions qui, premièrement, sont légitimes et, deuxièmement, n’existent que lorsqu’on dispose de plus de joueurs de qualité qu’on n’a le droit d’en emmener. Je pourrais en citer encore quelques-uns qui font vraiment du très bon travail. Mais pour nous, à cet instant, c’est l’ossature sur laquelle nous misons. »

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Dès le début de l’entretien, Klopp avait expliqué que la porte n’était nullement fermée aux joueurs non retenus. Outre Bisseck, Karim Adeyemi (FC Barcelone) et Nick Woltemade (Juventus Turin) sont eux aussi absents, ce qui est quelque peu surprenant. « Il y a toutefois trois ou quatre mois entre ce rassemblement et le prochain, et chacun a donc immédiatement la possibilité de se montrer à nouveau », a ajouté Klopp au sujet des défenseurs centraux. « Ce n’est pas gravé dans le marbre pour les 20 prochaines années : cela vaut pour ces matches, sur la base de ce que nous avons vécu ensemble et construit lors du premier rassemblement. C’est ainsi que nous abordons maintenant la suite. »

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Tah oublié : Klopp s’enthousiasme pour le Bayern Munich et salue la rotation

Interrogé sur la raison pour laquelle il n’avait pas mentionné Tah dans son explication, Klopp a reconnu : « Jona est de toute façon dans le groupe. C’est pour cela que j’ai oublié de le mentionner à l’instant. » Le joueur de 30 ans n’est plus non plus un titulaire indiscutable au Bayern Munich et a jusqu’ici dû céder sa place à Min-Jae Kim lors des matches importants, à l’exception de la rencontre contre l’Atlético de Madrid. Dayot Upamecano, en revanche, est intouchable.

La rotation pratiquée par le club le plus titré d’Allemagne est toutefois logique « dans cette période incroyablement difficile », a expliqué Klopp. « Ils gèrent cela très intelligemment », a ajouté l’ancien entraîneur du BVB et de Liverpool, avant de s’enthousiasmer pour la dernière prestation des Munichois en Ligue des champions. « Ils ont livré un match incroyable à Madrid. Je ne sais même pas combien de joueurs défensifs se trouvaient sur le terrain à la fin. Mais ils restaient dangereux offensivement. C’était vraiment une performance très impressionnante. On ne gagne pas comme ça chez l’Atlético. »

À propos de Tah, il a établi une comparaison avec deux autres internationaux du Bayern. « Là-bas (à Madrid, NDLR), Tom (Bischof, NDLR), entre autres, a fait un énorme match et Aleksandar Pavlovic a été ménagé. Tah est un défenseur central de très haut niveau et c’est pourquoi, même s’il a été concerné par la rotation, nous n’avons pas envisagé de le laisser à la maison. »

Klopp n’a toutefois pas précisé lesquels des quatre candidats occuperont finalement les deux postes. Dernièrement, Schlotterbeck et Tah étaient considérés comme le duo titulaire. L’équipe nationale allemande affrontera d’abord la Serbie (13 novembre), avant de rencontrer les Pays-Bas (16 novembre) pour conclure la phase de groupes de la Ligue des nations.

Qui d’autre a été convoqué ? Le groupe de Jürgen Klopp en un coup d’œil